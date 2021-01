U&D anticipazioni, Davide è pronto a fare la sua scelta

Martedì 26 gennaio una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Diversamente da quanto ci si aspetta, ampio spazio è stato dedicato al trono classico e in particolar modo Davide ha annunciato che è pronto per fare la sua scelta.

Il 27 gennaio si registrerà ancora e proprio in quel frangente, il giovane Donadei comunicherà chi preferisce tra Chiara e Beatrice. Le due ragazze sono rimaste incredule e sono andate nel panico. Il tronista ha ammesso di sentirsi finalmente pronto e che ha una preferenza e dunque una delle due è la ragazza che sceglierà di avere accanto nella propria vita.

Hanno poi trasmesso la giornata che Davide ha trascorso con Chiara. La ragazza è andata a prenderlo in auto e lo ha portato nel suo paese natale, a Sacrofano. Lei gli ha fatto da cicerone e lo ha poi portato su un terrazzo dove hanno potuto ammirare il panorama. Nella seconda parte dell’esterna invece, i due sono tornati in casetta e lei gli ha regalato un album con tutte le loro foto.

Le ultime pagine sono però vuote e Chiara spera che possano riempirle insieme. La terza e ultima parte dell’uscita termina con i due giovani che si sono ritrovati sulla terrazza del loro primo incontro. La corteggiatrice ha fatto trovare al tronista uno striscione che recitava: “Permettimi di amarti“. Chiara ha poi utilizzato parole forti e Davide si è messo a piangere.

In studio anche Beatrice ha pianto, convinta di non essere la scelta. Si è poi passati a Sophie. La tronista ha subito detto a Matteo che era bello e si è poi scusata con lui per come lo aveva lasciato la scorsa volta per rincorrere Giorgio. Lui le ha detto che ha ormai capito come la pensa e per questo non ha fatto scenate. E’ stato poi mandato in onda il confronto con Giorgio e lui e Sophie hanno fatto pace.

Lei gli ha fatto presente che ha baciato anche Matteo, lui le ha chiesto come fosse stato il bacio e lei gli ha risposto: “bello ma ho pensato anche te per questo non mi sono lasciata andare al 100%“. In studio Sophie ha ribadito il concetto e Gianni lo ha fatto notare a Matteo che non si è scomposto più di tanto. Il corteggiatore ha detto che la scorsa volta lei aveva sminuito il bacio con Giorgio e adesso è toccato a lui.

Giorgio ha poi chiesto alla tronista se abbia sentito qualcosa di diverso tra i due baci e lei ha riconosciuto che in effetti qualcosa di diverso lo ha sentito, nonostante siano sullo stesso piano. Sophie ha ammesso che inizia ad avere una leggera preferenza e che questa settimana ha pensato ad uno dei due rispetto che all’altro.