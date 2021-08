U&D anticipazioni: conferme inaspettate e tante novità

L’attesa è finalmente finita. La nuova stagione di “Uomini e Donne” è ufficialmente ripartita. Certo, per vedere il trash più trash che ci sia sul piccolo schermo bisogna attendere il prossimo 13 settembre, ma il 24 e 25 agosto sono state registrate le prime tre puntate. Un po’ di anticipazioni sono emerse, grazie alle immancabili talpine de Ilvicolodellenews.

Tante sono state le novità, così come le conferme aspettate e non. Partendo dalle novità, oltre ai due parterre quasi rinnovati, tutti gli occhi sono stati puntati sui tronisti. In particolar modo l’attenzione si è concentrata su Andrea Nicole, la prima tronista transessuale della storia. Ha già conosciuto i suoi corteggiatori e fatto qualche esterna, ma non tutti sono convinti di restare a causa del percorso di transizione della ragazza.

Andrea Nicole non è l’unica a sedere sul trono più ambito d’Italia. Al suo fianco altri tre tronisti. Il primo si chiama Joele Milan, viene da Venezia, ha 26 anni, ama i tatuaggi e ha una vita amorosa incasinatissima. Non sono mancate le delusioni, difatti in passato ha scoperto la sua ragazza nel letto con un amico. Dalle prime anticipazioni emerse, la sua esterna non è stata mandata in onda in quanto lui troppo impacciato davanti alle telecamere, rendendo impossibile il montaggio.

Il secondo tronista si chiama Matteo e viene da Roma. La sua esterna è avvenuta con una ragazza di Napoli e stando alle anticipazioni delle talpine, erano carini insieme. L’altra tronista è donna, si chiama Roberta e anch’essa è romana. Tra le conferme invece, troviamo Gianni e Tina saldamente al loro posto, Gemma Galgani immancabile, Isabella Ricci, Biagio Di Maro, Armando Incarnato e a sorpresa sono tornati anche Ida e Riccardo.

Chissà se nel corso delle puntate ci sarà l’ennesimo riavvicinamento tra loro. Nel mentre per la Platano sono arrivati due ragazzi e con un uno pare ci sia stata anche una discussione. Armando è invece uscito con una ragazza che al momento lo prende tanto. Ampio spazio a Gemma, la quale ha ammesso di essersi rifatta il seno e un ritocchino alle labbra, le conseguenze possono essere ben immaginabili: un’immensa bagarre con Tina.

Pare che la dama torinese abbia anche un battibeccato con Guarnieri. Nessuna traccia invece di Roberta Di Padua. Ospite una coppia che sta insieme da 10 anni, anche se non è stato svelato di chi si tratta. Dunque, le novità così come le conferme sono tante e per quest’ultimo punto non va trascurato anche per quest’anno, l’ibrido tra trono classico e over.