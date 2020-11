U&D anticipazioni: clamoroso ritorno nel parterre maschile, Tina in collegamento da casa

Domenica 1 novembre una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e come sempre, grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Ciò che è subito balzato all’occhio, è stato il clamoroso ritorno di un cavaliere nel parterre maschile: Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida si è detto pronto per rimettersi in gioco e cercarsi una fidanzata.

In apertura di puntata, il consueto scontro tra Tina e Gemma non si è consumato in studio come sempre accade, bensì da casa. Difatti a non essere presente era la Cipollari. L’opinionista nei giorni scorsi è stata a contatto con un positivo e per tale ragione è adesso in isolamento fiduciario. Tina si è collegata direttamente dal divano di casa sua e nonostante ciò, ha comunque discusso con la dama torinese. Non è stata di certo la quarantena a fermarla.

Spazio poi al percorso della Galgani e in particolare, si è scoperto che è uscita ancora una volta con Biagio. Il cavaliere però si è visto anche con Sabina (probabilmente Maria è già fuori dai giochi), ma ha dichiarato che questa settimana sarà decisiva per fare la sua scelta e decidere chi tra Gemma e Sabina frequentare e dare dunque l’esclusiva.

Roberta ha deciso di chiudere con Michele, in quanto lui le aveva promesso di essere più presente dopo la gara di bodybuilding e invece così non è stato. Dentice ha inviato le foto del suo fisico anche alla dama Giulia e questo Roberta non lo ha potuto proprio accettare. Un nuovo uomo è arrivato per conoscere sia lei che Carlotta e mentre quest’ultima ha interrotto la conoscenza ancor prima che iniziasse, Roberta ha deciso di tenerlo anche se non è proprio il suo tipo.

Si è poi parlato di Aurora e Giancarlo. Lei è apparsa molto presa da lui, quasi innamorata, mentre lui si è detto dapprima preso mentalmente salvo poi dichiarare che non lo attrae per nulla, ma che non voleva dirglielo per non essere crudo. Trattandosi di Aurora, Gianni non ha creduto minimamente a tutta la storia e ha chiesto loro di poter vedere i telefoni, dato che a suo dire sono d’accordo per uscirne puliti. Sia Aurora che Giancarlo gli hanno consegnato i loro rispettivi telefoni, ma Sperti non vi ha trovato assolutamente nulla.

Capitolo trono classico. Di Gianluca si è parlato veramente pochissimo, giusto il tempo per comprendere che è rimasto da solo. In esterna Gabriella era inviperita e si è autoeliminata, lui scherzava perché se doveva essere l’ultima volta che si vedevano almeno dovevano farlo col sorriso e lei per tutta risposta si è arrabbiata ancor di più ed è andata via.

Sophie ha finalmente iniziato a costruire qualcosa con un ragazzo che si chiama Matteo. Esterna bella, semplice, con lui che le ha presentato il suo cane. La tronista è uscita anche con un altro ragazzo di nome Antonio e in settimana ha messaggiato con lui, credendo però che si trattasse di Matteo. Tutti hanno sorriso, eccetto Antonio.

Infine si è parlato di Davide. Il tronista ha preferito uscire con una ragazza nuova anziché con Beatrice o Chiara. Beatrice ha dichiarato di non averlo pensato tutta la settimana, dato che non si sono sentiti nemmeno per messaggio. Chiara invece si è detta delusa dal comportamento di Davide, dato che a suo dire è uguale con tutte. Lui ha ammesso di avere una preferenza, senza però svelare di chi si tratta. In chiusura, il tronista ha eliminato Rossana.