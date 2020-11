U&D anticipazioni: bufera sulla redazione e una dama viene smascherata. Gemma fa una proposta indecente

Venerdì 27 novembre una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Come spesso accade, grazie all’ausilio delle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile scoprire in anteprima quanto accaduto. L’apertura di puntata è stata ovviamente dedicata a Gemma Galgani. Dopo un fugace siparietto con Tina, si parte e a sto giro lo si fa col botto, ancor di più delle altre volte.

Una vera e propria bufera si è scatenata e ha visto coinvolta anche la redazione. Andando con ordine, la Galgani seduta al centro dello studio ha ammesso che continua a vedersi con Maurizio. Lei lo aveva palesemente invitato a casa sua, ma lui facendo finta di non capire l’ha portata a cena fuori. Prende la parola Valentina, la dama che Maurizio frequentava in contemporanea con Gemma e proprio in quel momento è accaduta la qualunque.

Valentina ha detto a Gemma che Maurizio le avrebbe sempre detto che a lui non piace e che si è avvicinato a lei solo perché spinto a farlo dalla redazione. Un momento davvero incandescente si è consumato. Maurizio ha dato della bugiarda a Valentina, i toni forti si sono sprecati e al termine il cavaliere ha tirato fuori degli screenshot che hanno smascherato Valentina.

Questi messaggi, riportavano una conversazione tra Valentina e Costantino, un cavaliere che è andato via. Si è potuto apprendere che lui spronava lei a dire che sono stati insieme, mentre lei lo esortava a dire solo che avevano visto un film quando in realtà avevano avuto dei rapporti intimi. Nella bagarre è venuto fuori inoltre, che Valentina ha avuto dei rapporti intimi anche con Nicola, il cavaliere che adesso è assente perché positivo al Covid.

Addirittura con Nicola si erano messi d’accordo per uscire dalla trasmissione insieme una volta che lui sarebbe tornato. La frequentazione con Maurizio dunque, serviva alla dama solo per temporeggiare nel programma e allungare i tempi. Smorzati un po’ i caldi animi, si è andati oltre ed è stata la volta di Armando Incarnato e Lucrezia.

I due sono usciti a cena insieme e al self service dove hanno mangiato, mancava il vino. Ciò è stato motivo di discussione. Lei è andata a chiederlo ad un ragazzo della reception, questi si è offerto di accompagnarla all’alimentari più vicino per recuperarlo e Lucrezia ha accettato lasciando di fatto Armando da solo a tavola.

Incarnato ha spiegato che per tale motivo si è arrabbiato molto. Gianni Sperti gli ha dato del retrò ma lui è rimasto fermo sulla sua posizione, insistendo che ha trovato irrispettoso il fatto che lei sia andata via senza dirgli nulla e per giunta con uno sconosciuto. Capitolo trono classico: Davide è uscito in esterna con Chiara lasciando a casa Beatrice. Ciò non ha fatto per nulla piacere alla corteggiatrice, ma lui le ha ribadito che è la sua preferita e che con Chiara devono recuperare dato che lei è indietro rispetto a Beatrice.

Il tronista non è inoltre uscito con Valeria perché nei camerini ha sentito Giorgio, corteggiatore di Sophie, dire che lo aveva guardato per tutto il tempo. Lei in puntata è arrivata arrabbiatissima, ha negato di aver guardato Giorgio e alla fine ha lasciato lo studio. Davide non è corso a riprenderla e Maria De Filippi gli ha fatto notare che il suo interesse è solo per Beatrice e Chiara e che tra loro c’è la sua scelta.

Sophie è uscita sia con Giorgio che con Antonio. Si è detta molto contenta delle due esterne, ammettendo di essersi trovata molto bene con entrambi. Gianluca invece continua a portare avanti un percorso travagliato. Il tronista ha eliminato Marianna (corteggiatrice che era arrivata anche per conoscere Armando), dicendole che da parte sua non è scattato nulla.

In chiusura vi è stato spazio per la sfilata delle donne. Il momento di Gemma è stato altamente incandescente. La dama torinese ha ballato Flashdance e alla fine si è fatta versare l’acqua addosso con un secchio. Ha ricevuto la standing ovation del pubblico e ha preso quasi tutti 10 dai cavalieri che votano.

Prima di proseguire oltre però la Galgani ha fatto una proposta indecente a Maurizio. La dama ha invitato il suo cavaliere a cena fuori e gli ha fatto palesemente capire che “vorrà andare oltre“. Lui non ha rifiutato l’invito. Ciò ha portato l’occasione anche per chiudere con Biagio. Gemma difatti ha detto al cavaliere che ormai uscivano solo in amicizia e che non c’era motivo per continuare, dato che lei è cotta di Maurizio.