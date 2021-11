U&D, anticipazioni: brutta figura per Armando, interviene Maria De Filippi. L’addio di un cavaliere

Le nuove puntate di “Uomini e Donne” sono state registrate ieri venerdì 5 novembre e come sempre sono iniziate con l’arrivo in studio di Gemma Galgani. La dama è entrata senza usare la passerella e per questo motivo ha iniziato immediatamente a discutere con Tina Cipollari che le aveva preparato il brano “Sei rimasta sola” e non ha potuto mandarlo in onda.

Alla fine si siede al centro e per lei arriva un nuovo corteggiatore. Dopo la presentazione, la Galgani decide di tenerlo anche se specifica di non aver provato un interesse a livello fisico nei suoi confronti, ma la sua curiosità è stata attirata dalla passione dell’uomo per il camper.

Marcello vuole abbandonare, Armando porta alcune foto e fa una figuraccia

Si passa poi a Marcello che ha iniziato a frequentare Jessica. Anche con lei le cose non sono andate affatto bene e il cavaliere racconta di essersi addormentato di nuovo e decide, quindi, di interrompere la conoscenza. Maria gli annuncia che sono arrivate tre donne per conoscerlo, Marcello decide di farle entrare per poi annunciare la sua intenzione di abbandonare il programma.

A questo punto interviene Armando Incarnato e accusa l’uomo di essere falso e bugiardo in merito alla questione della sua ex e delle vacanze. Il cavaliere napoletano è convinto che lui sia ancora preso dalla sua ex fidanzata e con lei avrebbe trascorso un periodo l’estate passata, può dimostrarlo avendo ricevuto delle foto di loro due insieme.

Marcello allora fa marcia indietro e dice di voler tornare la prossima registrazione proprio per vedere queste foto che Armando vuole mostrare. Quest’ultimo rivela di averle già sul cellulare, si alza, lo prende e le mostra a Marcello. L’agente immobiliare ha l’occasione così di chiarire una volta per tutte la sua posizione e spiega che quelle foto sono state scattate in Liguria e non c’è l’ombra della sua ex. Tutti credono a Marcello, compreso Gianni Sperti.

Armando chiede scusa e viene rimproverato anche da Maria De Filippi. La padrona di casa rivela che la fonte di queste foto è una vecchia conoscenza del programma e continua a parlare male della trasmissione, facendo di tutto per infangare la redazione. Dopo questa ennesima figuraccia, Incarnato riconosce di aver preso un abbaglio e Marcello si alza per stringergli la mano, m lui non accetta il gesto per via del Covid. Critiche a non finire per lui che alla fine decide di alzarsi e stringere la mano di Marcello.