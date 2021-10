U&D anticipazioni: arrivano due scelte, il mistero Isabella si infittisce

Una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e come sempre, è stata ricca di sorprese. Le anticipazioni circa quanto accaduto in studio, sono arrivate dalle immancabili talpine de Ilvicolodellenews. A dispetto di quanto si possa pensare, con la puntata in questione il programma ha ritrovato la sua essenza: l’amore. Ebbene si, non sono state le liti e le discussioni consuete a primeggiare, ma il sentimento.

Ben due scelte sono avvenute, una riguarda il trono classico e l’altra il trono over. Dopo la brutta uscita di scena di Joele Milan, è stato il tronista Matteo a fare la sua scelta. Matteo ha eliminato Francesca e Valentina, ritrovandosi da solo con Noemi, la sua scelta. Dopo la loro esterna, il tronista era in lacrime e esortato anche da Raffaella Mennoia, che era in studio per promuovere il suo libro, ha deciso di concludere anzitempo il suo percorso.

Ovviamente la ragazza ha risposto “si” e sono scesi i famosi petali rossi. Una nuova coppia è nata negli studi di “Uomini e Donne”. Al momento ci sono solo le due troniste, Andrea Nicole e Roberta, ma con l’uscita di scena anche di Matteo, con ogni probabilità durante la prossima registrazione sarà presentato almeno un nuovo tronista maschio.

Anche gli over hanno dato vita a un momento meraviglioso. Il cavaliere Antonio si è detto innamorato di Angela e insieme, hanno deciso di viversi la loro storia lontani dalle telecamere. Hanno così lasciato il programma mano nella mano, con Maria De Filippi che ha riservato anche a loro il momento dei petali rossi. Capitolo Isabella Ricci. La dama è assente almeno da un paio di puntate e i fan sono particolarmente allarmati.

L’idea era quella di vederla in studio durante l’ultima registrazione, ma anche questa volta la risposta è negativa. Il mistero Isabella così si infittisce ancor di più. Non si sa che fine abbia fatto la dama, non si sa se la sua è un’assenza temporanea o definitiva. Se dovesse aver abbandonato la trasmissione, resta ignoto il fatto se lo abbia fatto di sua spontanea volontà oppure perché non più invitata dalla redazione.

Mentre la Ricci tace, chi è intervenuta sulla questione sui social è stata l’ex dama, Maria Tona. Maria ha partecipato lo scorso anno a “Uomini e Donne” e dalle sue parole, la sensazione è che voglia dire qualcosa lanciando una frecciatina al programma. “Oggi, incredibile colpo di scena: Isabella non c’è più nel parterre. Isabella dov’è? È come se questa storia l’avessi già sentita, ripetuta nel tempo. Su che siete intelligenti, secondo voi perché non c’è più? Mah! Solidarietà per Isabella“, queste le parole della Tona.

Non è stata esplicita, ma sicuramente qualcosa ha lasciato intendere. Nelle scorse ore, Isabella è stata avvistata a Roma ma non negli Elios. Potrebbe anche aver avuto degli impegni improrogabili, certo è che la sua assenza fa rumore. Sicuramente il tempo ci dirà se non vedremo più l’antagonista di Gemma Galgani seduta nel parterre femminile. Al momento la stessa protagonista non ha chiarito la propria posizione.