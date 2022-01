U&D anticipazioni: Armando fa piangere il tronista Matteo, Ida ripensa a Riccardo Guarnieri

Il 26 e 27 gennaio sono state registrate due nuove puntate di “Uomini e Donne“. Le anticipazioni ormai non sono più costanti come un tempo, ma grazie alle talpine de Ilvicolodellenews, qualcosa emerge. Durante le ultime registrazioni, al centro della scena troviamo Armando Incarnato, il tronista Matteo Ranieri e la corteggiatrice Denise. Armando ha messo gli occhi su Denise.

Non è la prima volta che il cavaliere fa una cosa del genere. Difatti già all’epoca del trono di Gianluca De Matteis, Armando aveva puntato la corteggiatrice Lucrezia Comanducci. Tornando a oggi, la puntata è partita con un video nel quale si vede Incarnato, durante la scorsa registrazione, fermare Denise in studio e parlare con lei. Matteo, da dietro la tenda, li ha visti.

Incarnato ha detto alla corteggiatrice di essere interessato a lei, aggiungendo di volerla conoscere. Quando lei ha poi raggiunto Matteo in camerino, lui l’ha mandata via. Tornati in studio, il tronista e il cavaliere hanno discusso animatamente, fino a quando Matteo non è scoppiato in lacrime perché credeva Armando un amico fin da quando corteggiava Sophie. La reazione del Ranieri ha spiazzato, Armando compreso.

Incarnato ha chiesto scusa a Matteo e si è tirato indietro nella conoscenza. Capitolo Gemma. La dama torinese non è uscita con nessuno, difatti non ci sono cavalieri per lei. Hanno mostrato un filmato ne quale la Galgani ha attaccato sia Tina che la dama Nadia e in studio subito è stato scontro. Ida invece ha pianto ripensando a Riccardo Guarnieri. È stato mostrato un video nel quale la Platano ha ricordato Riccardo, a seguito di una domanda della De Filippi.

Un mistero resta invece Biagio Di Maro. In entrambe le registrazioni il cavaliere non era presente in studio. Nessuno ha fatto cenno alla sua assenza. Le motivazioni possono essere diverse, come una sua possibile positività al Covid-19, impegni personali o semplicemente non è più stato richiamato dalla redazione. Vedremo se nelle prossime puntate tornerà.