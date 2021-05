U&D anticipazioni, Armando e Nicola fuori controllo: "Ti piacciono le donne o gli uomini?". La De Filippi esplode

Grazie a “Il Vicolo delle News“, arrivano nuove anticipazioni delle puntate di “Uomini e Donne” registrate domenica 10 maggio. Nicola Vivarelli e Armando Incarnato sono stati protagonisti di una lite furibonda che ha portato di nuovo il cavaliere napoletano al centro di dure critiche ed è stato severamente ripreso anche dalla padrona di casa, Maria De Filippi. Ma andiamo con ordine.

Tutto inizia dopo la sfilata che vede Gemma vincitrice, quando Tina Cipollari come al solito non le risparmia attacchi e frecciatine. Subito interviene Nicola Vivarelli in sua difesa, accusando la Cipollari di criticare sempre la dama torinese per partito preso e non per reali motivazioni, anche perché – secondo lui – Gemma è stata simpatica e ha sfilato in maniera perfetta.

Uomini e Donne, la domanda maliziosa di Armando Incarnato

Questa arringa difensiva non piace per niente ad Armando Incarnato che prende la parola e accusa Vivarelli di essere stato lui il primo a prendere in giro la Galgani. Nicola diventa una furia e si rivolge direttamente alla De Filippi definendo Incarnato un “leccacu*o”. A queste parole il cavaliere napoletano passa all’attacco e lo provoca con una domanda che creerà un vero pandemonio: “Senti ma dimmi un po’…a te piacciono le donne o gli uomini?”.

Immediata la reazione di Nicola che precisa subito di non sentirsi minimamente toccato dal fatto che Armando lo possa aver additato come gay, visto che ha molti amici omosessuali e sensibili, ma fa notare quanto la domanda del cavaliere sia del tutto fuori contesto. A questo punto interviene anche Maria De Filippi che riprende – ancora una volta – Incarnato e gli fa notare che è assurdo che pensi che sia la categoria dei gay ad essere sensibile, non si dovrebbero categorizzare le persone in base al loro stile di vita e alle loro scelte.

Inoltre Nicola puntualizza che se questa insinuazione fosse vera, starebbe a significare che sta prendendo in giro tutte le dame del parterre e la redazione stessa del programma. Armando si troverà al centro di critiche da parte di tutti i presenti in studio, e Maria lancia l’ennesima frecciata a Incarnato facendogli notare che ci sono svariati modi per prendere in giro il programma, ma a quanto pare il cavaliere fa orecchie da mercante e continua a lodare la conduttrice.