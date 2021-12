U&D, anticipazioni: Andrea Nicole sceglie, Sperti è una furia contro di lei. Una coppia over lascia il programma

Ieri 30 novembre, sono state registrate le nuove puntate di “Uomini e Donne” e grazie a “Il Vicolo delle News” arrivano le prime anticipazioni. Protagonista assoluta sarà la tronista Andrea Nicole che dovrà affrontare diversi attacchi contro di lei, dopo l’annuncio della sua scelta. Ma andiamo con ordine.

Tutto inizia quando la tronista si presenta in studio assieme a Ciprian e raccontano di aver trascorso la notte insieme. In pratica il corteggiatore l’ha raggiunta a casa, lei lo ha fatto salire e hanno trascorso una notte di passione, tutto questo è avvenuto alle spalle della redazione.

Andrea Nicole e Ciprian travolti da un’aspra polemica

Ciprian spiega di aver trovato l’indirizzo di Andrea Nicole dopo che – probabilmente durante un’esterna che ancora non è andata in onda – ha portato un albero di Natale alla ragazza. In quell’occasione ha sbirciato dalla benda che aveva sugli occhi e così è riuscito a leggere l’insegna di un bar nelle vicinanze, su Google poi ha trovato il locale e così è riuscito a risalire facilmente alla zona e a trovare la casa della ragazza.

A questo punto gli opinionisti hanno scatenato l’inferno, in particolar modo Sperti che non ha esitato a insultare i due ragazzi definendoli “stron*i”, “disonesti”, “fasulli” ecc. ecc.. Gianni ha dichiarato di essere rimasto deluso dal comportamento della tronista che pensava essere una persona totalmente differente, tanto che arriva a dire che secondo lui non si meritava nemmeno di stare sul trono.

Andrea Nicole inizia a piangere e guarda Roberta – l’altra tronista – dicendole “Lo sapevo!“. Questo fa insospettire ancora di più Sperti che si convince del fatto che anche Roberta sia complice di questa presa in giro. Durante lo scontro, Maria De Filippi è rimasta in silenzio e quando Sperti le se fosse rimasta male per questa cosa, lei risponde di sì e aggiunge che avrebbero potuto tranquillamente vedersi, ma senza tenerlo nascosto alla redazione. Anche Alessandro rimane mortificato e inveisce contro di loro.

Per quanto riguarda il trono over, sappiamo che Isabella Ricci ha deciso di uscire dal programma con Fabio, anche se questa sua decisione provocherà nuove polemiche e dubbi da parte di Sperti e Armando Incarnato. Quest’ultimo non perderà l’occasione di attaccarla nuovamente. Ritroveremo poi in studio Angela e Antonio, usciti da poco insieme, annunciare il loro matrimonio che sarà celebrato venerdì 17 dicembre.

Gemma Galgani, superata la fase Covid, è tornata in studio e ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere, Leonardo. Con lui ha ballato la canzone di Grease e pare che abbiano preso parte al balletto anche Gianni e Tina.