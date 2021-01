U&D, anticipazioni 7 gennaio: Gemma e Maurizio distanti, sorprende la decisione della Galgani

“Uomini e Donne” riprenderà la sua messa in onda oggi giovedì 7 gennaio e le anticipazioni pubblicate da “Il Vicolo delle News” raccontano un clamoroso colpo di scena tra Maurizio Guerci e Gemma Galgani. Nelle ultime puntate andate i due si erano avvicinati tantissimo, tanto che la stessa Galgani aveva rivelato di aver avuto rapporti intimi con il cavaliere.

La situazione ora sembra essere molto cambiata e tra i due sembra esserci stato un allontanamento che nessuno si sarebbe mai aspettato. A rivelarlo è proprio Gemma che come di consueto aprirà la puntata odierna. La dama di Torino racconterà di non aver trascorso le feste natalizie insieme a Maurizio e di averlo sentito pochissimo.

Addirittura il giorno di Santo Stefano, durante una loro telefonata, Guerci ha chiuso il telefono in faccia a Gemma e questo gesto l’ha ferita molto, soprattutto perché il cavaliere l’ha richiamato soltanto il giorno successivo. Un comportamento a cui la Galgani non sa dare spiegazioni, ma la Cipollari invece avanza un’ipotesi.

Uomini e Donne, il sospetto di Tina Cipollari

Tina, infatti, è convinta che Maurizio nasconda qualcosa e che abbia quindi una relazione al di fuori della trasmissione. L’agguerrita opinionista non fa sconti a Guerci e lo accusa di avere un’amante, di non essere mai stato interessato alla Galgani e questi suoi atteggiamenti non fanno altro che confermare la sua tesi.

Per dimostrare che i suoi sospetti sono più che fondati, invita il cavaliere a chiedere a Gemma di trascorrere il Capodanno con lui per dimostrare che le sue accuse sono infondate. A questo punto però Gemma assume un atteggiamento che stupisce molto: la dama di Torino, infatti, fa un passo indietro e non vuole prendere l’iniziativa. Siamo sempre stati abituati a vedere la Galgani molto risoluta e intraprendente, questa volta invece batte in ritirata e dichiara che debba essere Maurizio ad andarle incontro. Guerci però non si sbilancia e le chiede di parlarne in privato dopo la puntata.

Di come continuerà la puntata non si hanno certezze, molto probabilmente faranno il loro ingresso Nicola e Jara per annunciare l’arrivo del loro secondogenito. Una bellissima notizia che spezzerà la tensione e porterà un po’ di leggerezza in studio.