U&D anticipazioni 5 febbraio: due di picche per Armando, Davide annuncia la scelta

Venerdì 5 febbraio andrà in onda l’ultima puntata settimanale di “Uomini e Donne“. Ciò a cui abbiamo assistito in questi giorni è stato davvero forte, Aurora è stata accusata da Giancarlo di avergli inviato dei filmini hot per sedurlo, il caos è avvenuto e sul web le critiche sono piovute fortissime, ad indirizzo della trasmissione, di Maria De Filippi, Gianni Sperti e lo stesso Giancarlo.

Adesso però si è pronti per una nuova puntata. Al centro dello studio vedremo Armando Incarnato, ancora impegnato a contendersi la dama Nicole, con il cavaliere Carlo. Nicole racconterà di non aver svelato i passi in avanti fatti con Armando, proprio per non ferire Carlo. La dama ammetterà di preferire il rivale ad Incarnato e dunque il partenopeo riceverà un vero e proprio due di picche.

Nicole spiegherà che ha preferito vedere più Carlo, proprio perché le piace maggiormente e che con lui, rispetto ad Armando è scattata una maggiore alchimia. Il cavaliere partenopeo non riuscirà a comprendere le scelte della dama, dato che a suo dire insieme sono stati benissimo. Nicole però manifesterà anche delle reticenze per quanto riguarda Carlo, soprattutto perché il cavaliere lavora a Miami e la lontananza è troppa.

Sabina e Claudio racconteranno di aver vissuto momenti intimi e mentre la dama si dirà coinvolta sentimentalmente, per il cavaliere non sarà così. Nonostante ciò, Sabina deciderà comunque di proseguire la frequentazione. Spazio anche al trono classico, dove Davide annuncerà di essere giunto ad una conclusione e dunque pronto per fare la sua scelta.

Le anticipazioni ci hanno già svelato chi, tra Chiara e Beatrice, sarà la preferita del tronista. Nel mentre, anche Sophie sarà alle prese con le sue beghe amorose e dopo aver chiarito con Giorgio, chiederà scusa a Matteo per come lo ha lasciato in studio da solo, la scorsa puntata. Il corteggiatore si dimostrerà comprensivo, ammettendo che non è il solo in questo percorso.