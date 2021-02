U&D, anticipazioni 3 febbraio: Aurora Tropea e i video hot, la De Filippi blocca il ritorno di una ex dama

Sul finire della puntata di “Uomini e Donne” andata in onda ieri 2 febbraio, abbiamo lasciato Aurora Tropea alle prese con una forte discussione riguardante la differenza di età tra lei e il ragazzo 39enne al quale aveva lasciato il numero. Una discussione che è nulla in confronto a quello che succederà nella puntata che andrà in onda oggi.

La Tropea avrà un acceso diverbio con la sua ex fiamma, Giancarlo e non mancheranno i colpi di scena. Ma andiamo con ordine secondo le anticipazioni pubblicate sul sito “Il Vicolo delle News“. Tutto sembra partire dall’accusa che il cavaliere rivolge ad Aurora e cioè il fatto di ricevere continui insulti da lei via social.

Non è tutto, sembra anche che a dare man forte alla Tropea ci sia Veronica Ursida, la dama che poco tempo fa era seduta nel parterre femminile e decise di uscire dalla trasmissione insieme a Giovanni. La loro storia durò davvero poco e finì in maniera rovinosa con insulti e recriminazioni via social.

Le accuse di Giancarlo ad Aurora e Veronica

Giancarlo ora accusa l’ex dama Veronica di usare un profilo fake per insultare sua figlia. Un’accusa che se confermata sarebbe davvero gravissima. A questo punto, interviene l’autorevole voce di Maria De Filippi che, non appena sente pronunciare il nome della Ursida, fa sapere che l’ex dama ha richiesto più volte di essere riammessa nel dating show, ma a quanto pare la sua richiesta non è stata ascoltata e alcune voci fanno sapere che questo rifiuto potrebbe essere causato dai commenti negativi che Veronica ha più volte fatto in merito alla trasmissione.

Giancarlo poi rivela di avere dei video di Aurora compromettenti, al che la dama lo invita a mostrarli. Lui non se lo fa dire due volte e mostra il cellulare sia a Gianni Sperti che al pubblico. In pratica, così come racconta la talpina, si vedrebbe Aurora indossare una canottiera provocante e nulla di altro.

Il cavaliere però precisa che alcuni video sono stati cancellati, forse i più hot e Gianni Sperti prende la palla al balzo per dare addosso alla Tropea che, in seria difficoltà e imbarazzo, lascia lo studio in lacrime. Giancarlo, forse resosi conto ci aver passato il limite, chiede a Maria De Filippi di poter raggiungere la dama perché alla fine si sta rendendo conto di provare affetto per lei.