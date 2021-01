U&D anticipazioni 28 gennaio: Gemma porta in studio una segnalazione su Maurizio

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente credo che Gemma debba rassegnarsi, rendersi conto che Maurizio non la vuole e guardare avanti. Il fatto che lei parli delle segnalazioni in studio, segnalazioni non supportate da prove certe e concrete, credo non abbia senso. Nel momento in cui sarà certa del fatto che Guerci ha un'altra donna fuori, allora ne parlerà.