U&D, anticipazioni 26 gennaio: una nuova delusione per Gemma. Tina: "Sei appiccicosa!"

Gemma Galgani e Maurizio Guerci saranno i protagonisti della puntata di “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi 26 gennaio su Canale 5. Li avevamo lasciati in profonda crisi con il cavaliere deciso a non continuare la sua relazione con la dama torinese e ora, grazie alle anticipazioni de “Il Vicolo delle News“, vediamo come si sono messe le cose tra loro.

Gemma racconta che dopo la registrazione del giorno precedente, Guerci l’ha consolata e le è sembrato di vedere nel suo sguardo quell’interesse che aveva all’inizio della loro conoscenza. Entra Maurizio in studio e spiega che le cose non sono esattamente come le ha intese Gemma. Il suo avvicinamento per confortarla è nato solo dal grande affetto che prova per lei, non rinnega ciò che hanno vissuto, ma allo stesso tempo non vuole tornare sui suoi passi.

Le insinuazioni di Gemma su Maurizio

Gemma rimane sconvolta per questa presa di posizione così dura e decisa, ma non si perde d’animo e passa al contrattacco insinuando che la decisione di Maurizio arriva senza dubbio da pressioni esterne. Tira in ballo anche la differenza di età, ma Guerci nega che questo particolare possa averlo influenzato in qualche modo.

Anche Tina Cipollari dice la sua e accusa la Galgani di essere troppo appiccicosa, secondo l’opinionista la dama di Torino esagera nel voler a tutti i costi convincere Maurizio a riallacciare i rapporti e dovrebbe farsene una ragione, senza fare troppe storie.

Gemma sorprende tutti e decide di scambiare il numero di telefono con un altro cavaliere che, il caso vuole, si chiami proprio Maurizio. Quest’ultimo si è incontrato anche con Maria e con lei c’è stato un bacio a stampo. Vedremo come evolveranno le cose, anche se ormai la decisione di Guerci sembra essere più che definitiva e per Gemma è arrivato il momento, ancora una volta, di voltare pagina.