U&D anticipazioni 22 febbraio: Tina fa un gesto inaspettato ai danni di Gemma

Nuova settimana, nuove puntate di “Uomini e Donne“. Lunedì 22 febbraio si torna in studio per assistere a nuovi scontri, liti e sentimenti. Dopo la scelta di Sophie, che è andata via assieme al suo Matteo, Gemma Galgani tornerà protagonista. Ovviamente il suo ingresso in studio sarà corredato dalla sigla a lei riservata da parte di Tina. Questa volta, il brano sarà “Sincerità” di Arisa.

Come ogni puntata che si rispetti, per la dama torinese non mancheranno i colpi di scena. Maurizio Peduzzi chiuderà definitivamente la conoscenza con Gemma e deciderà di dedicarsi solo a Maria Tona, dopo la messa in scena del siparietto de “Il Segreto”. Ma non è finita qui. La Galgani sarà ancora una volta vittima della Cipollari, la quale farà un gesto inaspettato nei riguardi della sua nemica.

Tina metterà su uno scherzo ai danni della dama torinese. Recatasi in regia, l’opinionista manometterà il microfono di Gemma. Dapprima glielo chiuderà, poi escogiterà un tranello. La Cipollari farà in modo che quando la dama parlerà, non si udirà la sua voce bensì il verso della papera. Insomma, Tina ne combinerà un’altra delle sue e farà in modo che la voce di Gemma sia quella di una papera.

Sicuramente ci saranno tante risate in studio e conoscendo Gianni Sperti, sarà il primo a divertirsi per le marachelle della sua amica e collega. Archiviato il capitolo Gemma, si passerà poi alla presentazione della nuova tronista che prenderà il posto di Sophie. Lei si chiama Samantha ed è la prima tronista curvy della storia di “Uomini e Donne”.

Samantha mostrerà sin da subito, un carattere forte e una grande simpatia. Riuscirà a trovare l’uomo giusto per lei? Non mancherà poi l’ormai estenuante tira e molla tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La sensazione è che si stia assistendo ad un déjà-vu, un copia e incolla della storia che Guarnieri ha vissuto con Ida Platano. Difatti, il rapporto tra Riccardo e Roberta, apparirà ancora altalenante nelle diverse puntate.