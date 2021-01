U&D, anticipazioni 21 gennaio: arriva un nuovo cavaliere per Gemma e Tina la insulta

Oggi, giovedì 21 gennaio, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di “Uomini e Donne” e, come di consueto tutto inizierà con Gemma Galgani così come riportato su “Il Vicolo delle News“. La dama di Torino che nella scorsa registrazione ha festeggiato il suo compleanno, dovrà fare i conti con le intenzioni di Maurizio Guerci che le ha ribadito di voler chiudere per sempre la loro storia.

Il cavaliere è inamovibile e non è intenzionato a tornare sui suoi passi, dopo aver chiuso definitivamente con la Galgani durante le festività natalizie quando le ha chiuso il telefono in faccia. La questione tra i due sembra, però, tutt’altro che conclusa visto che nelle prossime puntate non ancora andate in onda verrà fuori anche una segnalazione da parte di Gemma circa una frequentazione di Guerci al di fuori del programma.

Uomini e Donne, Tina contro Gemma

Dopo un acceso confronto tra i due, per la dama torinese scenderà un nuovo cavaliere. Gemma deciderà di conoscerlo, ma puntualizzerà che ha alcune riserve nei suoi confronti. A questo punto prende la parola Tina Cipollari e sembra che le cose, come al solito, saranno destinate a degenerare.

L’opinionista, infatti, non perderà occasione di inveire contro Gemma e non mancheranno i “bip” per censurare le dolci parole della Cipollari. Non è da escludere che Maria De Filippi decida di chiuderle il microfono, cosa che non farà altro che peggiorare il suo umore.

Il proseguo della puntata non è certo, potrebbe essere dato spazio a Roberta e Riccardo alle prese con un’ennesima crisi dovuta, questa volta, al confronto che Guarnieri ha avuto con la sua ex Ida Platano. A questo punto Roberta farà entrare un nuovo corteggiatore arrivato per lei, ma alla fine deciderà di non conoscerlo.

Si potrebbe parlare anche del percorso di Davide Donadei che porterà in esterna sia Beatrice che Chiara. La prima non si presenterà in esterna, mentre con Chiara le cose andranno benissimo, tanto che alla fine il tronista chiederà di spegnere le telecamere e questo fa pensare ad un bacio tra loro.