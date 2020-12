U&D, anticipazioni 21 dicembre: Roberta e Riccardo si dicono addio. Un clamoroso abbandono

“Uomini e Donne” si sta preparando alla consueta pausa natalizia, ma prima di interrompere la messa in onda ci regalerà ancora colpi di scena a non finire, così come anticipato dal “Vicolo delle News”. Venerdì scorso avevamo lasciato Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua in centro studio intenti a raccontare la loro ritrovata complicità, ma nella puntata di oggi 21 dicembre le cose sembrano mettersi male.

Dopo svariati tira e molla, la coppia sembrava aver raggiunto un punto di incontro. Riccardo e Roberta infatti hanno raccontato di aver trascorso una notte di passione, dopo le iniziali reticenze della dama che aveva messo in chiaro il fatto che non avrebbe voluto concedersi al cavaliere fin quando lui non le garantiva un’esclusiva.

Nonostante questo, non appena Maria De Filippi gli annuncia l’arrivo di una signora interessata a conoscerlo, Riccardo accetta di farla entrare e questa decisione farà andare Roberta su tutte le furie. La Di Padua, infatti, non accetterà la scelta di Riccardo e tornerà a sedersi nel parterre femminile annunciando, convinta, di voler finire per sempre questa storia.

Non è dato sapere se la dura posizione di Roberta sarà davvero definitiva, anche se la sua delusione è stata davvero tanta, soprattutto dopo quella sorta di ultimatum che aveva imposto a Riccardo. Vedremo quindi nelle prossime puntate cosa accadrà tra loro e se davvero questa volta non ci sarà margine per riprovare a costruire un qualcosa.

Altro momento delicato vedrà protagonista Gianluca De Matteis. Il tronista ha fatto un percorso molto complicato con le sue corteggiatrici, non riuscendo a costruire nulla di importante con loro. Ultimamente ha deciso di eliminare anche Marianna, la ragazza che era scesa sia per lui che per Armando e tornata nel programma proprio per il cavaliere napoletano che però ha deciso di non continuare nemmeno lui la conoscenza.

Ora Gianluca è fortemente in crisi per non essere riuscito a intraprendere un percorso importante con nessuna delle sue corteggiatrici e per questo motivo ha preso la decisione di abbandonare il trono. Sicuramente sarà una scelta presa non a cuor leggero, infatti le anticipazioni ci fanno sapere che il ragazzo saluterà tutti tra le lacrime.