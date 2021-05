U&D, anticipazioni 18 maggio: nuove rivelazioni di Riccardo su Roberta e Ida, rissa in studio

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda ieri 17 maggio, abbiamo lasciato a centro studio Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri coinvolti in un’accesa discussione. Se all’inizio il tutto sembrava essere solo un recriminarsi vari atteggiamenti limitati alla vita di coppia, sul finire le cose hanno preso una piega ben diversa.

Riccardo, infatti, ha sganciato una bomba su Roberta che ha lasciato tutti senza parole, arrivando a insinuare che la dama avrebbe voluto rimanere in trasmissione e continuare una specie di teatrino solo per portarsi a casa qualche followers in più. Tutto questo per un interesse economico per eventuali sponsorizzazioni che avrebbe potuto fare via Instagram con un seguito di fan più cospicuo.

Uomini e Donne, rissa sfiorata tra Riccardo e Armando

Come anticipato su “Il Vicolo delle News“, la situazione ben presto precipiterà e tra Armando e Riccardo scoppierà una rissa. Ricordiamo infatti che Guarnieri ha pensato bene di rivelare alla redazione una confidenza fattagli da Roberta circa alcune accuse proprio di Incarnato rivolte al programma. Questo particolare, sommato alle insinuazioni di Riccardo su una passata frequentazione tra il cavaliere napoletano e Roberta, scatenerà un acceso scontro durante il quale interverranno alcuni presenti in studio per dividere i due.

Guarnieri è proprio fuori controllo e dopo il Armando è la volta di Ida Platano, intervenuta per dire la sua. Riccardo ricorderà quella volta in cui la Platano fece appoggiare a Riccardo il suo cellulare sul tavolo per paura che potesse registrare una conversazione con una dama, ai tempi seduta nel parterre, mentre parlavano della redazione e si mettevano d’accordo su chi frequentare per avere più visibilità. Riccardo ricorda che uscì anche il nome di Sossio Aruta, a quel tempo al centro dell’attenzione.

Ida non coglie la provocazione e sposta l’argomento sul fatto che Riccardo dovrebbe chiederle scusa per tutte le offese che le ha rivolto, comprese le miriadi di “vaffa” urlati contro di lei. Inoltre rivela che Guarnieri aveva chiesto anche a lei di rimanere in trasmissione più a lungo, così come ha fatto ora con Roberta. Insomma sarà un tutti contro tutti che lascerà, per una volta, senza parole anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.