U&D, anticipazioni 18 gennaio: Gemma scioccata da Maurizio, la svolta per Riccardo e Roberta

Inizia una nuova settimana per “Uomini e Donne” e le anticipazioni de “Il Vicolo delle News” riportano grandi novità. Come sempre, oggi lunedì 18 gennaio, sarà protagonista Gemma Galgani che racconterà di come ha trascorso le festività natalizie insieme a Maurizio Guerci.

Il suo racconto riporta una storia totalmente diversa da quella che ci si aspettava, infatti i due sembrano già entrati in crisi soprattutto dopo che il cavaliere ha commesso un passo falso nei confronti della dama di Torino. Tutto è accaduto durante una loro conversazione telefonica, quando Maurizio ha chiuso la conversazione all’improvviso senza dare spiegazioni e non facendosi più sentire. Gemma è rimasta molto scossa per questo comportamento e delusa per non essere stata più chiamata da Guerci per avere spiegazioni.

Gemma Galgani torna single

La Galgani spiegherà di aver sentito il citofono suonare e dopo più nulla. Messo alle strette, Guerci confesserà di aver ricevuto la visita di una sua conoscente che aveva bisogno di un supporto morale per questioni complicate che stava vivendo in famiglia.

La spiegazione non sembra convincere nessuno, tanto meno la sempre sospettosa Cipollari che ha addirittura insinuato che potesse trattarsi dell’amante di Maurizio. Dopo una dura discussione, sarà proprio l’uomo a decidere di interrompere ogni rapporto con Gemma.

Roberta e Riccardo lasciano il programma insieme

Diversa, invece, sembra essere la situazione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Nell’ultima puntata andata in onda, avevamo assistito ad un colpo di scena quando il cavaliere si era deciso a concedere una sorta di esclusiva alla Di Padua, rinunciando a conoscere alcune dame arrivate per lui in trasmissione e chiedendo a Roberta ricominciare a sentirsi.

Lei ha accettato e oggi potrebbe arrivare una grossa novità: i due si sentirebbero pronti ad abbandonare il programma per viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Un gesto inaspettato, soprattutto dopo che Guarnieri aveva dichiarato di non provare sentimenti per Roberta, invece le cose sono cambiate e forse determinante è stato lo scontro che la Di Padua ha avuto con Michele Dentice. In quell’occasione, infatti, Riccardo potrebbe aver capito davvero quali fossero i suoi sentimenti per Roberta.