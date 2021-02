U&D, anticipazioni 17 febbraio: Maria De Filippi esige una scelta e Maurizio sorprende tutti

La puntata di “Uomini e Donne” che andrà in onda oggi 17 febbraio vedrà ancora protagonista il triangolo tra Maurizio, Gemma e Maria. Nelle scorse puntate avevamo lasciato il cavaliere molto indeciso sul da farsi e per questo si è reso necessario l’intervento di Maria De Filippi che ha pensato di fargli trascorrere un po’ di tempo con le due dame.

Quindi Maurizio è uscito dallo studio prima con Gemma, con la quale non c’è stato nessun avvicinamento, e poi con Maria ma anche con lei le cose non sono andate molto diversamente. Senza dubbio la De Filippi ha proposto questi incontri dopo aver sospettato che Maurizio fosse più interessato a stare in centro studio, piuttosto che portare avanti una relazione.

Proprio per questo la padrona di casa ha spinto sull’acceleratore e ha fatto vestire le dame in maniera più provocante, invitando i tre a incontrarsi di nuovo dietro le quinti e passare un po’ di tempo lontano dalle telecamere. Oggi vedremo il risultato di questo esperimento che non ha precedenti nel programma e, con ironia, è stato definito dalla De Filippi come una soap opera, tanto che in fase di montaggio è stata messa in sottofondo la colonna sonora de “Il Segreto” e in sovrimpressione la scritta “Uomini e Donne versione Il Segreto“.

Uomini e Donne, il piano di Maria De Filippi

A quanto pare, però, questo non è bastato per far prendere una decisione a Maurizio che, nella puntata di oggi, dichiarerà di essere ancora confuso. Gemma vestita in maniera provocante con un abito di paillettes aderente e con un ampio spacco, non riuscirà ad ammaliare il cavaliere, così come racconteranno loro stessi una volta tornati in studio. Con Maria, invece, sembra che le cose siano andate un pelino meglio, ma non abbastanza per far prendere a Maurizio la decisione di frequentare solo lei.

Nulla di fatto quindi, l’uomo chiederà alla De Filippi ancora una settimana per schiarirsi le idee e prendere una decisione definitiva, ma questa sua richiesta accenderà molte discussioni e farà nascere nuovi dubbi su Maurizio e sui motivi che lo spingono a rimanere in trasmissione.