U&D anticipazioni 15 febbraio, i dubbi della De Filippi su un cavaliere: la decisione della conduttrice

Una nuova settimana prende il via e con essa, anche le puntate inedite di “Uomini e Donne“. Si partirà come consuetudine, da Gemma Galgani. Maurizio Guerci ha dichiarato che a causa di questioni professionali lascerà il programma, la dama torinese ha chiuso anche con il Maurizio delle poesie e sembrerebbe esserle rimasto solo il terzo Maurizio, che però condivide con la dama Maria Tona.

Ed è proprio su Maurizio G che si concentrerà l’attenzione di Gemma e dello studio tutto. La Galgani racconterà di aver visto il cavaliere in settimana e che sono stati a cena, a casa di lui. In studio però, la dama torinese ammetterà di nutrire dei dubbi su Maurizio. Dubbi derivanti dal fatto che nei giorni precedenti, lui avrebbe sponsorizzato molto un quadro che si sarebbe fatto fare da un suo amico e che rappresenterebbe i primi incontri e le emozioni vissute con lei.

Tutto ciò porterà Gemma a dubitare del cavaliere, convincendosi del fatto che lui si sia avvicinato a lei solo per visibilità e per stare al centro dello studio. I dubbi della Galgani saranno condivisi da Maria De Filippi, la quale non crederà alla veridicità dell’interesse di Maurizio nei riguardi della dama torinese e per tale ragione, indagherà. I sospetti di Queen Mary si acuiranno, nel momento in cui scoprirà di uno scambio di foto tra Maurizio e Maria.

Ovviamente la storia delle foto non piacerà a Gemma, storia che alimenterà ancor di più le sue titubanze. Anche Tina Cipollari interverrà e si scaglierà contro Maurizio. L’opinionista dichiarerà che si assumerà la responsabilità di quanto fatto e vorrà in tutti i modi cacciare il cavaliere dallo studio, ma la De Filippi opterà per un’altra soluzione.

Queen Mary chiederà a Maurizio di accomodarsi fuori insieme a Gemma e Maria e spiegare le sue ragioni. Come andranno le cose? Riuscirà il cavaliere a far comprendere a tutti che non è nel programma solo per visibilità? Le anticipazioni delle registrazioni ci confermano che quello di Maurizio sarà un buco nell’acqua, ma bisogna comunque attendere prima di vedere tutto ciò in onda.