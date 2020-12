U&D, anticipazioni 15 dicembre: fiori per Maria De Filippi, Gemma al settimo cielo

La puntata di “Uomini e Donne” in onda oggi martedì 15 dicembre si aprirà con una bella sorpresa per Maria De Filippi. Come anticipato sul sito “Il Vicolo delle News“, i tre tronisti Gianluca, Davide e Sophie scenderanno con un mazzo di fiori come regalo per il compleanno della conduttrice che il 5 dicembre ha compiuto 59 anni.

Subito dopo si passerà a parlare di Gemma Galgani e della sua conoscenza con Maurizio Guerci. La loro frequentazione sembra andare a gonfie vele, infatti i due si sono incontrati per trascorrere una serata insieme, proprio a casa della Galgani. Quindi, dopo una cenetta in totale tranquillità e lontano da occhi indiscreti, c’è stata occasione anche per uno scambio di baci “calienti e passionali”.

Uomini e Donne, l’esclusiva di Maurizio per Gemma

Dopo questo racconto, Maurizio decide di dare l’esclusiva a Gemma, chiudendo definitivamente con Alfonsina. Ma per la Galgani le soddisfazioni non sono finite, infatti Maria annuncia che dietro alle quinte sono pronte ad entrare tre dame arrivate per corteggiare proprio Maurizio. Alla fine il cavaliere decide di non farle entrare. Non potranno mancare i consueti scontri con Tina Cipollari che, sempre secondo le anticipazioni de “Il Vicolo delle News”, degenereranno in un lancio di secchiate d’acqua.

Si passerà poi a parlare di Biagio che sembra aver portato le prove di un complotto tra Maria e Sabina. Secondo quanto raccontato dal cavaliere napoletano, le due donne si sarebbero conosciute anni prima di entrare in trasmissione. A dare credito a questa teoria ci sarebbero alcune testimonianze sui social che sostengono che le due si recassero insieme nella stessa palestra sull’Appia nella Capitale.

Ovviamente le due dame negano tutto e continuano a ribadire di non essersi mai conosciute prima. Nella discussione si intrometterà anche Gianni Sperti dando la sua personale visione dei fatti.