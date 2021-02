U&D anticipazioni 11 febbraio: nuovo triangolo per Gemma, i dubbi di Maria De Filippi

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente penso che personaggi come Maurizio vadano smascherati sempre. Il problema, però, è che lui non è l'unico e lo stesso trattamento non viene riservato a tutti. Tanti personaggi sono lì per prendere in giro e per pura visibilità, ma non si fa nulla per smascherarli. Per quanto riguarda Gemma, invece, si infogna sempre in relazioni sbagliate. Su questo punto sono d'accordo con Tina.