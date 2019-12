U&D, anticipazioni 11 dicembre: rivelazioni shock su Juan Luis, Gemma in lacrime, i dubbi di Ida su Ciano

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Juan Luis non convince più nessuno, peccato perché poteva essere davvero un uomo adatto alla Galgani. Purtroppo a causa della notorietà della dama, ormai molti cavalieri si propongono a lei solo per farsi notare in tv, ma non sono per niente interessati ai sentimenti. La ritrosia nel dare il bacio a Gemma è poi la conferma del fatto che Ciano non è per niente interessato alla dama.