U&D, anticipazioni 1° febbraio: arriva un poeta per Gemma, un cavaliere nei guai

La puntata di oggi di “Uomini e Donne” vedrà di nuovo Gemma Galgani protagonista, così come anticipato da “Il Vicolo delle News“. Scenderà per lei un nuovo corteggiatore che la dama deciderà di conoscere, anche se l’opinionista Tina Cipollari non sarà d’accordo con questa sua scelta.

Il cavaliere in questione si chiama – di nuovo – Maurizio e leggerà una poesia scritta di suo pugno per la dama torinese. Forse è stata proprio questa attenzione a colpire la Galgani che, infatti, deciderà di dare un’opportunità all’uomo di conoscerla. La Cipollari rimarrà sorpresa da questa decisione e non mancheranno quindi i soliti scontri tra le due.

Uomini e Donne, Gianluca viene smascherato

Subito dopo Gemma rivelerà di aver chiuso con Gianluca, in quanto il cavaliere durante una loro telefonata avvenuta in settimana, ha dichiarato alla dama di voler iniziare delle conoscenze nel programma per fare teatrini e mettersi quindi in mostra. Per questo motivo il cavaliere stava per essere allontanato dallo studio, ma alla fine così non è stato. Maria De Filippi infatti ha chiesto a Tina se secondo lei dovesse rimanere e visto che poco prima le aveva un collier di brillanti destinato alla Galgani, l’opinionista decide di farlo restare.

Si passa poi al trono classico con la tronista Sophie. In settimana si è vista con Matteo e il ragazzo decide finalmente di dichiararsi e di voler iniziare un vero corteggiamento perché si è reso conto di quando tenga a lei. Le telecamere vengono spente e tra i due arriva il tanto atteso bacio. Una volta tornati in studio, però, Sophie lascia tutti di stucco, compreso lo stesso Matteo.

La tronista rivela di aver pensato molto anche a Giorgio e quando il ragazzo entra in studio le chiede una esterna immediata per un chiarimento. Lei non ci pensa nemmeno un attimo ed esce insieme a lui, lasciando Matteo da solo. Il ragazzo si rende conto che l’interesse di Sophie per Giorgio è reale, anche se la tronista una volta da sola con il suo corteggiatore non riesce mai a guardarlo negli occhi e piange in continuazione. Spiega poi questa sua reazione dicendo che in quel momento sentiva un’emozione insolita.