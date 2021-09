U&D, Andrea Nicole si racconta: "Così sono diventata donna"

Andrea Nicole è la prima tronista donna ma che prima era uomo della storia di “Uomini e Donne“. Già la scorsa estate si era ampiamente parlato di questa rivoluzione apportata da Maria De Filippi e adesso che le riprese del talk show sono ricominciate, Andrea Nicole è stata ufficialmente presentata. Un chiaro segnale quello della De Filippi, un messaggio di inclusione forte e probabilmente determinante.

La ragazza ha completato il suo percorso di transizione ben 8 anni fa. Oggi ha 29 anni, vive a Milano e di professione fa la commessa in un negozio di abbigliamento. Ha già conosciuto i suoi corteggiatori, dove tra loro cerca un uomo che sappia ascoltarla e tenerle testa. Le prime anticipazioni dicono che non sono mancate reticenze da parte dei ragazzi.

Adesso Andrea Nicole si è raccontata. Al magazine Nuovo Tv, la ragazza ha confessato il suo passato e la sua scelta. Sin da quando era un bambino, Andrea non si è mai sentito a suo agio nel corpo da maschio. A 18 anni ha intrapreso un percorso durato 3 anni e che ha portato Andrea a diventare Andrea Nicole. La ragazza tiene a sottolineare che è sbagliato definirla transgender, dato che la sua transizione è terminata da tempo.

“L’ho sempre saputo, sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava“, queste le sue parole. A 15 anni ha deciso di parlarne con i suoi genitori, i quali non hanno reagito bene.

Quando poi l’hanno vista cambiare e trovare finalmente quella serenità che le era sempre mancata, allora hanno cambiato idea. Single da 3 anni, Andrea Nicole ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a “Uomini e Donne”. Non ha un prototipo estetico, dato che si è sempre innamorata della testa di un uomo e non della sua bellezza. Insomma, tutto è pronto. A partire da lunedì 13 settembre vedremo il percorso di Andrea Nicole.