U&D, Andrea Nicole prima tronista trans: Maurizio Costanzo interviene

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente concordo in tutto e per tutto con le parole di Costanzo. Quella della De Filippi è stata una scelta importante, un chiarissimo segnale di inclusione. Giustamente la società sta mutando e con essa anche la televisione italiana. Andrea Nicole servirà da monito per tantissime cose, sia riguardo il Ddl Zan, sia per tutte quelle persone che non hanno il coraggio di affrontare apertamente il loro orientamento sessuale per paura di essere emarginati o giudicati.