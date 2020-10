U&D, amaro due di picche per Gemma: Tina esulta e la Galgani si dispera

Mercoledì 7 ottobre una nuova puntata di “Uomini e Donne” è andata in onda. Altro giro altra corsa e come sempre, si è partiti da Gemma Galgani. La dama torinese era in stand by con Paolo durante la scorsa puntata e così Gemma, ha pensato bene di fargli una sorpresa. Dopo il consueto video riassunto della puntata precedente, la De Filippi ha fatto entrare la Galgani in studio.

Dopo il classico botta e risposta con Tina, la De Filippi ha introdotto l’argomento Paolo e nello specifico, ha raccontato che Gemma gli ha fatto una sorpresa. Dopo aver anticipato il tutto, la conduttrice ha mandato in onda il filmato. Dalle immagini si vede il cavaliere che arriva in camerino e una volta lì, trova ad attenderlo dei palloncini e una lettera.

Paolo sembra felice e si dice pronto ad un confronto con la dama torinese. Peccato però, che quando entra in studio ha in serbo un’amara sorpresa per Gemma. Difatti, il cavaliere una volta accomodatosi difronte alla Galgani, si è detto felice per la sorpresa ricevuta ma che la loro conoscenza non può proseguire perché a lui non è scattato nulla.

Tina ha esultato e felice e sorridente ha esclamato: “Scaricata! Sei stata scaricata!“, rivolgendosi alla Galgani. Il pubblico ha applaudito e Gemma li ha redarguiti trovando il tutto di cattivo gusto e privo di sensibilità. La dama torinese ha poi iniziato a piangere e disperarsi e quando la De Filippi le ha comunicato che Paolo è uscito con altre due donne, Gemma è esplosa.

La Galgani ha iniziato a chiedere a Paolo cosa non gli andasse giù di lei e il cavaliere le ha risposto che è un disco rotto. Gemma ci è rimasta male e mentre la Cipollari esultava e se la rideva, Gianni Sperti è intervenuto in difesa della dama torinese. Sperti ha trovato imbarazzante che mentre la Galgani piangeva, Paolo fosse seduto lì inerme, d’avanti a lei e senza batter ciglio.

Insomma ancora una volta è stata una puntata davvero movimentata per Gemma, che se da un lato ha dovuto fare i conti ancora una volta con la Cipollari, dall’altro si è ritrovata a dover metabolizzare il due di picche rifilatole da Paolo e il fatto che quest’ultimo sia uscito con altre due dame. Dunque la puntata è stata davvero difficile per la dama torinese.