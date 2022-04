U&D, altarini svelati: pettegolezzi e rissa feroce tra due dame

“Uomini e Donne” è una di quelle trasmissioni nella quale si va non solo per cercare l’amore, ma anche per realizzare un po’ di sano trash. Non solo i siparietti litigiosi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma tutti i protagonisti che siedono al centro dello studio, spesso danno il meglio di sé. Tante sono le scene che vengono tagliate e questo, emerge soprattutto dalle anticipazioni che circolano in rete.

Anche questi aspetti hanno indubbiamente contribuito al grande successo del programma. I personaggi del trono over spesso spariscono dalla circolazione e mentre c’è chi ringrazierà per sempre la redazione a prescindere da come sia andato il percorso, c’è anche chi ha il dente avvelenato e si ritrova a svelare retroscena inediti, come risse poi censurate.

È quanto accaduto all’ex dama Elena Scielzo, la quale durante una diretta Instagram con gli ex colleghi di trono, Marika Geraci e Diego, ha svelato gli altarini e raccontato di alcuni episodi rimasti inediti fino a oggi. Marika e Diego hanno più volte espresso il loro dissenso nei riguardi del programma, dove la redazione, da come hanno raccontato, non gli ha dato la possibilità di tornare e raccontare il lieto fine.

Elena si è accodata a loro, raccontando di una rissa bruttissima, sfiorata. Questa volta a essere coinvolti non sono stati gli uomini, bensì le donne. Le due dame in questione sono Giuliana e Stefania. Il momento non è mai andato in onda, ma la Scielzo lo ha raccontato dettagliatamente. “Giuliana è andata vicina alla rivale e le ha strappato i capelli. Ho cercato di fermarla, ma stavamo per cadere, è stato un atteggiamento violento“, queste le sue parole.

Elena ha poi puntato il dito contro Ida Platano, non ritenendo coerente il suo atteggiamento soprattutto da quando in trasmissione è ritornato Riccardo Guarnieri. Insomma, l’ex dama ne ha avuta una per tutti. Lei è ormai fuori dalla trasmissione e non ci sono possibilità di rivederla in futuro a “Uomini e Donne”.