U&D, Alessandro Graziani torna in trasmissione e subisce il terzo grado da Gabriele Parpiglia

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 4 giugno, non si è parlato solo degli intrighi tra dame, cavalieri, Giovanna, Sammy, Davide, ma è tornato anche Alessandro Graziani e non perché Giovanna ci abbia ripensato, ma solo perché Maria De Filippi necessitava di chiarire la posizione di Graziani rispetto ad una questione accaduta fuori la trasmissione, ovvero l’allontanamento tra Pago e Serena Enardu.

Tutti ricorderanno che Alessandro fu il tentatore che portò la Enardu e Pago a lasciarsi, durante l’ultima edizione di “Temptation Island Vip“. Dopo un riavvicinamento avvenuto durante il “Grande Fratello Vip“, il cantante e l’ex tronista si sono nuovamente detti addio e questa volta sembrerebbe essere per sempre, dato che pare ci sia addirittura una guerra in atto.

Sia Serena che Alessandro, hanno sempre dichiarato che dopo “Temptation Island Vip” si sono visti un paio di volte, e Pago ha sempre ammesso di sapere tutto, fino al misterioso allontanamento tra i due. Adesso però, attraverso un libro che il cantante ha scritto, Pago ha rivelato i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla Enardu e a quanto pare il tutto sembrerebbe essere legato ad Alessandro.

Difatti pare che la frequentazione tra la Enardu e Graziani sia proseguita fino allo scorso dicembre -periodo in cui Serena provava già a tornare con Pago- e il cantante ne sia venuto a conoscenza per puro caso, sbirciando il telefono dell’ex tronista mentre era in bagno. Gabriele Parpiglia, autore televisivo e del libro di Pago è stato ospite della De Filippi, proprio con l’intento di chiedere ad Alessandro la sua versione dei fatti.

Parpiglia ha subito attaccato Graziani, chiedendogli innanzitutto per quale motivo segue su Instagram sia Elga, sorella gemella di Serena e Tommaso suo figlio e non segue la stessa Enardu. L’autore si è duramente scagliato contro Alessandro, chiedendogli a più riprese di dire la verità. Il pallavolista, dapprima ha ammesso che con la Enardu si sono visti solo due volte, come da sempre entrambi hanno dichiarato e poi ha aggiunto che per rispetto al figlio di Serena, non avrebbe detto altro, lasciando intendere dunque che qualcosa di più tra i due ci sia stato.

Pronta è arrivata la reazione della Enardu, la quale ha seguito la puntata e attraverso il proprio profilo Instagram ha fatto sapere di essere basita e solidale ad Alessandro, per aver subito un interrogatorio inutile. Anche Pago è intervenuto, specificando che presto parlerà e rivelerà segreti scoppiettanti. Non resta che procurarsi i pop corn, perché ne vedremo delle belle.