U&D, accordo tra Armando e Gemma: Tina è una furia e li smaschera

A “Uomini e Donne” quando si parla di Gemma Galgani i toni sono sempre accesi. Tina Cipollari non vede di buon occhio la dama torinese, difatti le due finiscono sempre per litigare. Durante la messa in onda dell’ultima puntata, il cavaliere Costabile ha chiuso la frequentazione con la dama torinese, accusandola di essere interessata solo alle telecamere e dando ragione a Tina.

L’opinionista si è subito schierata contro Gemma, confermando che quando si avvicina il momento di poter lasciare la trasmissione, subito fa retromarcia accusando gli uomini di colpe che non hanno. Come se non bastasse, un’altra bufera è avvenuta, con la Cipollari che ha accusato la Galgani e Armando Incarnato di avere un accordo. In effetti, ogni volta che la dama viene attaccata ecco che Incarnato interviene in suo soccorso.

Anche nella puntata in questione Armando è intervenuto a difesa di Gemma, accusando Costabile di creare discussioni di basso livello, quando l’unica cosa da fare sarebbe quella di concentrarsi solo sulla Galgani. A quel punto, la Cipollari è esplosa e imbufalita ha chiesto al cavaliere come mai difenda sempre Gemma. Armando ha arrancato qualche motivazione, ma Tina non gli ha creduto affatto e non solo lei.

L’opinionista li ha in qualche modo smascherati, girandosi verso il pubblico e facendo segno con le mani: “Eh… d’accordo“. La Cipollari ha voluto intendere proprio che i due si siano messi d’accordo. In molti sostengono la tesi della Cipollari e questo pensiero è stato ampiamente sottolineato sul web. “Tina che ha già sgamato l’accordo di quei due fintoni di Gemma e Armando, perché lei sa“, questo è solo uno dei tanti commenti.

Insomma, la situazione è davvero incandescente e la convinzione che dietro le quinte ci sia stato un accordo per difendersi vicendevolmente, tra la dama e il cavaliere, è davvero forte. In effetti Armando non perde occasione per appoggiare Gemma e lo stesso dicasi per la dama. Gli utenti ritengono che la maschera sia ormai caduta e tutto, grazie a Tina.