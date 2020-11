U&D, accordo segreto tra Roberta e Michele? Gianni e Tina insinuano il dubbio

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 10 novembre è stata un po’ insolita. In apertura non è stato dedicato il consueto spazio a Gemma, ma al contrario la puntata è iniziata con la dama torinese già seduta al suo posto, nel parterre femminile. Nemmeno ai soliti siparietti trash tra la Galgani e Tina, a cui siamo ormai abituati, abbiamo assistito.

Ampio spazio invece è stato dedicato al cavaliere Michele Dentice. In particolare alla sua frequentazione con la dama Roberta Di Padua e con Giulia. Nelle scorse puntate Michele è stato ripetutamente attaccato per il fatto che riservi poca attenzione e poca presenza alle donne che frequenta. Nonostante le liti, le discussioni, il fatto che lui abbia accettato altre dame, Roberta ha deciso comunque di continuare a frequentarlo.

La Di Padua si è mostrata in questo periodo abbastanza lontana da come l’abbiamo sempre vista e anche nella puntata in questione, ha dimostrato di non essere lei. La leonessa pronta a tutto pur di difendere con le unghie e con i denti ciò a cui ambisce e a cui tiene, ha lasciato il posto ad una donna taciturna, silenziosa e che non interviene più nelle dinamiche che la riguardano. E così mentre era al centro dello studio insieme a Dentice e si discuteva del comportamento del cavaliere, Roberta è rimasta in silenzio.

Ciò ha destato non pochi sospetti e soprattutto ha spinto Gianni e Tina ad insinuare che Roberta e Michele siano in realtà d’accordo. Assistiamo ad una donna remissiva e fin troppo comprensiva e sappiamo bene che Roberta non è così. Se inizialmente la Di Padua aveva deciso di chiudere con Michele, ha deciso adesso di concedergli una seconda possibilità lasciando tutti di sasso.

In puntata è stato fatto ascoltare un audio che il cavaliere avrebbe inviato alla dama Serena, audio nel quale non parlava della Di Padua utilizzando toni amorevoli e anche in quel caso, Roberta non ha fatto una piega. Tina è così esplosa, supportata da Gianni e ha insinuato un accordo tra Roberta e Michele. La dama si è difesa, negando le accuse e Sperti le ha suggerito di non perdere la sua essenza per un uomo.