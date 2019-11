U&D, 19 novembre: bis di lacrime nei camerini per Gemma e Ida, per una delle due però andrà meglio

Nella puntata di oggi 19 novembre 2019 le anticipazioni di Uomini e Donne ci mostreranno un nuovo appuntamento dedicato al trono over, quindi, con dame e cavalieri con più di 40 anni alla ricerca dell’anima gemella, in particolare nella puntata di oggi vedremo il susseguirsi di quanto è successo nella puntata di inizio settimana tra Ida e Riccardo e Gemma e Juan Luis.

Maria De Filippi cercherà di aiutare Riccardo a vedere dal punto di vista della sua partner, infatti, non riesce a comprendere che le mancanze che Ida recrimina sono solo riguardanti il poco affetto e le poche attenzioni che il cavaliere le rivolge. La Platano soffre per la freddezza di Riccardo che sembrerebbe essere stato molto sulle sue nei giorni antecedenti l’incontro.

La De Filippi proverà a far capire a Riccardo l’importanza dell’ attrazione fisica, che può essere anche separata dal solo sentimento: ‘‘Io amo mia madre, anche quello è un sentimento”, dirà la padrona di casa.”Io non ho mai provato attrazione per un’altra donna che non sia Ida”, sarà la risposta a bruciapelo di Riccardo, davanti alla sua fidanzata. Nonostante i tentativi di Maria, Riccardo però deciderà che è ora di chiudere di nuovo con Ida: ”Ci siamo giocati anche questa, Ida‘‘ , la reazione della donna sarà sempre la stessa, una fuga di corsa nei camerini e lacrime su lacrime.

La parte più importante della puntata però sarà il momento dell’ingresso di due nuove corteggiatrici per Juan Luis: “Vorrei condividere le mie emozioni con te”, sono le parole che una delle due donne rivolgerà al Venezuelano. Immediata sarà la reazione di Gemma Galgani che correrà a rifugiarsi come al suo solito a piangere nel backstage.

“Basta, c’è un limite a tutto’‘, dirà la dama, ma Juan Luis da vero cavaliere andrà in aiuto della sua principessa abbracciandola e asciugandole le lacrime, e facendoci intere in una bella intesa della coppia.