TV Talk, Sonia Bruganelli parla del GF Vip: "Il caso controverso in qualche modo attira l’attenzione"

Durante l’ultima puntata di “TV Talk“, il talk show trasmesso su Rai 3 in cui si discute principalmente di programmi, personaggi e dietro le quinte della televisione trasmesse sia sulle reti Mediaset che in quelle di Viale Mazzini, è stata intervistata Sonia Bruganelli per parlare della sua avventura nella settima edizione del “Grande Fratello Vip“.

Il conduttore, Massimo Bernardini, ha chiesto immediatamente a Sonia di che cosa avrebbe bisogno la trasmissione di Canale 5 per tenere l’interesse. L’opinionista in merito afferma: “Il caso controverso in qualche modo attira l’attenzione però poi dentro il caso controverso lascia il tempo che trova, nel senso che poi ci sono persone che vivono la loro quotidianità 24 ore su 24. Il caso si consuma, non è un caso che spesso le dinamiche che accadono nella Casa sono quasi sempre le stesse, quindi gli amori, la persona più adulta che ha difficoltà a relazionarsi con i più giovani, quindi qualche caso che fuori ha delle presenze familiari con dinamiche di difficoltà oppure figli che non si parlano con i genitori”.

Svela di sentirsi particolarmente ritagliata nel ruolo di opinionista poiché, anche quest’anno, è la più titolata grazie alla sua laurea in scienze della comunicazione con una tesi proprio sul Grande Fratello. Si parla poi anche di Adriana Volpe, ove afferma che la sua vecchia collega negli studi aveva degli obbiettivi totalmente diversi dai suoi, come quello di farsi vedere e magari ritagliarsi uno spazio più importante in televisione.

Sonia poi ha voluto parlare sul suo rapporto con Signorini: “Io credo che Alfonso mi abbia scelto perchè io non ne ho bisogno, nel senso che non dovendo fare la conduttrice, non dovendo fare l’opinionista a vita, perchè comunque ho un lavoro, e anche se non lo avessi ho accomulato per campare serenamente, per cui non ho bisogno di Alfonso, Alfonso non ha bisogno di me. E non ho bisogno del consenso per cui mi posso permettere di dire delle cose che ovviamente altre persone purtroppo per loro non hanno la possibilità di dire”.

Nel corso della puntata arriva anche un piccolo battibecco con Riccardo Bocca, giornalista della rivista de “L’Espresso“, incaricato delle inchieste e dei servizi speciali per la redazione attualità, che definisce la trasmissione come una “cafonalmachia” trasmessa due volte alla settimana da Alfonso Signorini.

L’opinionista, dopo il lungo discorso di Riccardo composto da termini più o meno forbiti, ha lanciato una frecciatina nei suoi confornti dichiarando come, fortunatamente, si è già sposata con uomo che parla in questa maniera. Il giornalista però non si tira indietro, rivelando che lui si esprime in questa maniera ma non fa cattiva televisione.