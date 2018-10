Tv Talk, Patrizia De Blanck non avrebbe origini nobili: lo scoop di Umberto Brindani

A catalizzare l’attenzione dei telespettatori italiani in queste ultime settimane è sicuramente la notizia della presunta nobiltà della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragone, attuale concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3”, che è stata smascherata da alcuni nobili italiani, tra cui anche la nobile contessa Patrizia De Blanck.

Nel corso dell’ultima puntata del programma di approfondimento televisivo di Rai 3 “Tv Talk“, il direttore del settimanale di gossip “Oggi” ha svelato uno scoop eccezionale, cioè quello che anche le origini nobili della contessa De Blanck vacillano, tanto che sembrerebbe che oltre alla Marchesa d’Aragona, neanche la De Blanck avrebbe un autentico titolo nobiliare.

Patrizia De Blanck non è nobile?

Nei giorni scorsi proprio la De Blanck in diverse occasioni ha smascherato Daniela Del Secco, svelando che “Marchesa d’Aragona” in realtà è un marchio registrato che l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe utilizzato per vendere la sua linea di cosmetici. Ma da grande accusatrice la De Blanck è diventata l’accusata.

Nella seconda puntata di Tv Talk il direttore Umberto Brindani ha fatto una vera e propria rivelazione, che ha lasciato tutti senza parole, cioè quella che: “È stata scovata una notizia della rivista datata 2005 in cui viene documentato che neppure la De Blanck è nobile“. Il giornalista fa quindi riferimento ad un vecchio servizio del suo settimanale che inchioderebbe anche la contessa.

Ombre quindi anche sulle origini nobili della De Blanck, una notizia che il direttore ha voluto chiarire personalmente con la diretta interessata, che è andata – neanche a dirlo – su tutte le furie, a tal proposito Brindani ha detto: “Ho chiamato la De Blanck, è partita come un razzo. Nel prossimo numero di ‘Oggi’ aspettatevi scintille“.

I rumors che circolavano infatti nell 2005 sulla De Blanck riferivano che in realtà sia Patrizia che il fratello Dario non sarebbero stati i figli naturali del conte De Blanck, ma che l’ambasciatore cubano li avesse solo adottati in tempi successivi al matrimonio con la madre Lloyd Dario, che si dice discenda da una nobile famiglia veneziana, proprietaria del famoso palazzo Cà Dario a Venezia, noto per portare sfortuna ai proprietari.