Maria De Filippi è la regina della telvisione italiana. Lo sa bene il pubblico, che da anni la premia con ascolti da capogiro. Ogni sua trasmissione è sempre una garanzia. Lo sanno bene i suoi colleghi, che la stimano e rispettano. Lo sanno bene tutti, che parlano della De Filippi come di Queen Mary. Insomma, una carriera la sua ricca di successi e soddisfazioni.

Della De Filippi si parla, sia che l’argomento siano le sue trasmissioni sia che si tratti della sua vita. A “Tv Talk“, dove si argomenta di quanto accaduto durante la settimana in televisione, durante l’ultima puntata della trasmissione, ospiti in studio vi erano Iva Zanicchi e Riccardo Boccia. Argomento di discussione è stato “Venus Club“, programma condotto da Lorella Boccia.

In particolare, Riccardo Boccia non si è espresso positivamente su “Venus Club”. Boccia ha etichettato la seconda puntata come “inginocchiata a Maria De Filippi” e con ospiti a lei riconducibili impegnati a “osannarla”. La Zanicchi è intervenuta e a proposito di Queen Mary ha dichiarato: “Perché se non lo dici poi…“. L’allusione era al fatto che è come se si dovesse parlare sempre bene della moglie di Maurizio Costanzo.

La Zanicchi ha definito Queen Mary una persona “importante e di potere“. Iva ha aggiunto che prova un vero sentimento di stima per Maria, ma non la osanna. L’opinionista de “L’isola dei famosi” ha poi lanciato l’affondo ritenendo che molti vogliono “tenersela buona” e se vanno ai suoi programmi “sono a posto per 10 anni“.

Dunque, secondo la Zanicchi tutti vogliono ingraziarsi la De Filippi e chi partecipa alle sue trasmissioni può stare tranquillo per diverso tempo. Insomma una stoccata niente male, che vede la conduttrice Mediaset coinvolta. Che la De Filippi fosse una donna influente lo si sapeva già, ma la Zanicchi ha ammesso che non si sente di osannarla come fanno in tanti.