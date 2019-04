TV Talk, Cristiano Malgioglio sul Grande Fratello: "Ci sono dei gay nella Casa, ma toccherà a loro dirlo"

Nella giornata del 8 aprile è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Proprio quest’ultimo è stato uno dei protagonisti della diretta, grazie a una dichiarazione fatta su alcuni concorrenti del reality show.

Il paroliere, autore tra l’altro di successi come “Gelato al cioccolato”, ha rivelato che nella Casa ci sono almeno “tre gay e mezzo” Cristiano Malgioglio conferma questa indiscrezione durante la sua intervista a “TV Talk“, la trasmissione di Rai 3 condotta da Massimo Bernardini, Cinzia Bancone e Sebastiano Pucciarelli.

Le parole di Cristiano Malgioglio

Stuzzicato da uno degli analisti in studio, l’opinionista ha parlato sui possibili gay nella Casa: “È molto bello se questi che ho cercato di individuare facessero coming out. Ed è molto bello in questo momento così difficile sensibilizzare con le madri o con i padri che buttano i figli via da casa e non li vogliono vedere perché abitano nelle province”.

La sua dichiarazione non termina qui: “Io ho individuato qualcuno, io ho sempre detto che ‘ogni madre conosce le sue figlie’ perciò ho dato un leggero messaggio. Poi naturalmente se loro vogliono dire se sono gay o meno non è un problema mio, ormai lo decideranno loro poiché è una decisione personale. Se lo dicessero farebbero molto bene a tutta la comunità gay”.

Cristiano Malgioglio quindi continua ad essere molto convinto dalle sue dichiarazioni, e va dritto per la sua strada con le sue idee. Tuttavia, ammette di non voler rivelare nessun nome in diretta poiché vuole rispettare la scelta personale di ogni concorrente del Grande Fratello. Sul web però gli utenti si sono scatenati con i possibili nomi dei gay della Casa, con Michael Terlizzi, il figlio di Franco, uno dei maggiori indiziati.