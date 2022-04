Questa nuova edizione de “La pupa e il secchione” ha preso praticamente le sembianze della sua conduttrice, Barbara D’Urso, diventando un vero e proprio reality show con l’obbiettivo di ringiovanire un format, ritenuto alla vigilia, ormai datato per il pubblico di Italia 1.

Al momento però questo esperimento non sta funzionando, siccome gli ascolti stanno calando a ogni diretta. Se nell’esordio la D’Urso ha registrato il 12,62% di share, nella seconda e terza puntata ottiene rispettivamente il 9,05% e l’8,08% e continuando su questo trend non va escluso che possa scendere sotto al milione di telespettatori (al momento il punto più basso è l’1.228.000 milioni di spettatori del 29 marzo).

Le parole di Barbara D’Urso

Negli ultimi giorni poi la conduttrice ha ricevuto una frecciatina da parte di Sonia Bruganelli, in cui ha ammesso di non aver apprezzato i numerosi cambiamenti adottati dalla D’Urso e soprattutto da Andrea Pucci. Il comico, conduttore della scorsa edizione de “La pupa e il secchione”, pubblica uno screen dei dati d’ascolto presi da “TV Blog” in cui si legge che “Stasera tutto è possibile” di Rai 2 vince nettamente contro il reality di Italia 1.

Interpellata su questo argomento da Massimo Bernardini di “TV Talk”, la Barbarella non si scompone: “(Sonia Bruganelli n.d.r) Ha tutto il diritto di avere una sua opinione. Io so che avevo una missione dal mio editore. Mi ha chiesto una sfida, di andare su una rete giovane e dinamica, ma che ha problemi di ascolti. Voleva darmi la Pupa e che diventasse La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso e che ne facessi un reality”.

Ma non sembra farsi mancare neanche una frecciatina nei confronti di Andrea Pucci: “L’anno scorso Italia 1 aveva gli ascolti più alti di quest’anno e La Pupa faceva il 7%. Ognuno comunque è libero di dare un giudizio. Se a lui non piace il mio programma, così come a Sonia, bene così non ho problemi a riguardo”.

Infine si discute pure degli ascolti di “Pomeriggio Cinque“, rivelando di essere molto felice per l’andamento del suo programma poiché tocca il 15% di share con abbondanti 2 milioni di persone all’ascolto. I dati vengono confermati da Silvia Motta, co-conduttrice di “TV Talk”, sottolineando come spesso il pubblico in ascolto è formato da ragazzi più giovani.