Tv Talk Awards, la lista dei premiati: trionfano Zorzi e Lundini

Nell’ultima puntata di “Tv Talk“, lo show-magazine sulla televisione di Rai Educational condotto da Massimo Bernardini insieme alla partecipazione di Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli, andato in onda nella giornata del 29 maggio su Rai3 si sono svolti i “Tv Talk Awards“.

Come riportato direttamente dall’ufficio stampa della Rai vengono riservati i premi dedicati alle migliori novità televisive dell’anno. A votare è presente una doppia giuria: quella composta dalla stampa, ove sono presenti esclusivamente personaggi più importanti del mondo televisivo e del pubblico, che sui social hanno dato la loro parte.

L’azienda di Viale Mazzini ha voluto dare il premio “Programma di Informazione” vinto da Serena Bortone con la trasmissione “Oggi è un altro giorno” ottenendo poi lo stesso riconoscimento anche dal pubblico da casa. Nella categoria “Programmi di Intrattenimento” trionfa “Una pezza di Lundini” (per il pubblico) e “LOL – Chi ride è fuori” (per la stampa); nella categoria “Novità – Fiction” ne escono vincitori “Il commissario Ricciardi” (pubblico) e “Mina Settembre” (stampa).

Il pubblico si concentra in particolar modo sul gruppo dedicato al “Personaggio rivelazione dell’anno” in cui sono presenti Tommaso Zorzi, Valerio Lundini e Matilda De Angelis. Per il pubblico viene scelto l’attuale opinionista de “L’isola dei famosi” che a caldo commenta in maniera piuttosto euforica: “Sì! E vai! È fantastico… Mamma mia quanto godo… Non potete capire… Grazie a tutti. Grazie a ‘TV Talk’ e grazie a voi tutti… Sono davvero commosso”.

Per la critica invece ne esce vincente Valerio Lundini, che ha ottenuto un incredibile successo grazie al suo programma. Come fatto da Zorzi, anche lui rilascia un commento con la sua incredibile ironia: “Volevo ringraziare gli italiani e ‘Tv Talk’ per avermi dato questo premio. Lo vedo come il coronamento di un sogno. Quando ero piccolo e vedevo il ‘Tv Talk Award’ pensavo un giorno ce la potrò fare… grazie”.