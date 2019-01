"Tv Talk", Alba Parietti parla del canna-gate e degli ascolti de "L’Isola dei Famosi"

Nella puntata del 26 gennaio di Tv Talk, lo show-magazine sulla televisione condotto da Massimo Bernardini su Rai 3, ha rilasciato una sua intervista Alba Parietti. Quest’ultima, insieme ad Alda D’Eusanio, è una delle opinionisti de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 con al timone Alessia Marcuzzi.

La prima puntata de “L’Isola dei Famosi” sembra aver convinto il pubblico da casa, grazie all’autorità di Alessia Marcuzzi e di alcuni concorrenti che, almeno per il momento, pare possano creare delle dinamiche interessanti. Tuttavia, i risultati, in campo Auditel, non hanno dato i frutti sperati, poiché rispetto allo scorso anno la trasmissione ha registrato un milione e mezzo di telespettatori in meno.

Intervistata da “Tv Talk”, Alba Parietti ha voluto quindi parlare di questi ascolti non proprio entusiasmanti, non fermandosi però solamente su questo argomento. L’opinionista infatti parla anche della sua collega d’avventura, Alda D’Eusanio, e fa una battuta sulla vecchia vicenda del canna-gate con cui protagonista Francesco Monte.

L’intervista ad Alba Parietti

Silvia Motta, la signora dell’audience a “Tv Talk“, ha fatto notare l’esordio un po’ sottotono de L’Isola dei Famosi ad Alba Parietti: “Ce lo aspettavamo perché sapevamo benissimo di andare contro una vera corazzata (Che Dio ci aiuti n.d.r). Io cercherò di far leva sulle mie conoscenze ‘ecclesiastiche” perché questa fiction è fortissima, ha lo stesso tipo di pubblico. Poi c’era Masterchef e un’altra serie di altri programmi che hanno esattamente lo stesso target”

Su Alda D’Eusanio invece si esprime in una maniera positiva: “Cane non morde cane. Tutte e due ci riteniamo delle donne intelligenti. Lo scontro magari poi capiterà, però abbiamo cercato di prendere con la giusta leggerezza questo tipo di programma. Non si può trasformare in un programma serio, poi verranno di solito ai naufraghi le solite dinamiche, ma di questi tempi io tendo a ridere su tutto”

Uno delle persone in studio ha invece sottolineato ad Alba Parietti come Alessia Marcuzzi abbia cercato di spiegare qualsiasi cosa fino alla noia, forse per evitare scandali come è successo l’anno scorso con il caso del canna-gate. Su questo argomento però l’opinionista fa una divertente battuta: “Per creare polemiche mi farò io una canna se necessario”.