Tutte le novità della nuova edizione di "Ballando con le Stelle"

La nuova edizione di “Ballando con le stelle”, il programma del sabato sera di Rai 1 in cui i personaggi del mondo dello spettacolo si cimentano nelle varie danze accompagnati dai maestri di ballo prenderà il via tra circa due mesi, ma Milly Carlucci, la conduttrice, è pronta fin da ora a scaldare i motori e annuncia grandi novità.

Milly Carlucci, la padrona di casa, è ogni anno più entusiasta. Per quanto riguarda l’edizione di quest’anno, vuole puntare ancora di più alla spensieratezza e al divertimento, ma anche al talento dei ballerini. Le polemiche sono il pepe della trasmissione e ci saranno, ma non devono influire sulla competizione e sul ballo, considerato il punto focale della trasmissione.

Riguardo le novità di cui si accennava prima, ci potrebbe essere un cambio nella giuria. Non è detto che ci sia Selvaggia Lucarelli, dal momento che non ha ancora confermato la sua presenza. Secondo alcune voci che girano nell’ambiente, pare che la Lucarelli stia tentennando perché dovrebbe essere una delle possibili giurate del serale di Amici di Maria De Filippi che la starebbe corteggiando.

Al posto della Lucarelli, come giurato potrebbe esserci Giovanni Ciacci, noto stilista di “Detto Fatto”, ma anche uno degli ex concorrenti della scorsa edizione del programma, la cui presenza come ballerino ha scatenato accese polemiche. Ciacci si sarebbe proposto come giurato, ma gli autori del programma hanno bocciato la sua candidatura in quanto non lo ritengono idoneo nei panni di giurato. Nel frattempo, a novembre si potrà vederlo a “Ballando on the road” con Samantha Togni.

Per quanto riguarda i probabili ballerini, si fanno i nomi di Ivana Mrazova, Cicciolina, un pilota di Formula 1 di cui ancora non si conoscono le generalità, di una modella straniera, un’atleta paralimpica e uno dei figli di Albano Carrisi. Sembrerebbe che Manuela Arcuri abbia lanciato la sua candidatura e la Carlucci pensa che potrebbe essere una mossa giusta.