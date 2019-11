Tú Sí Que Vales, un concorrente fa perdere le staffe a Maria De Filippi che abbandona lo studio

Nell’ultima puntata di “Tú sí que vales“, programma televisivo in onda su Canale 5 con la conduzione di Simone Rugiati, Belén Rodríguez e Martin Castrogiovanni, abbiamo visto Maria De Filippi in una veste completamente diversa.

La moglie di Maurizio Costanzo ha infatti letteralmente mandato a quel paese uno dei concorrenti che hanno cercato di ottenere almeno tre “sì” a “Tú sí que vales”. Il personaggio, che è stato immediatamente preso di mira a causa dei suoi comportamenti buffi, fa successivamente perdere la pazienza a tutti, e in particolar modo a “Queen Mary”, dopo una richiesta discutibile.

La reazione di Maria De Filippi

A innescare la rabbia di Maria De Filippi è Pietro, maestro di yoga 72enne presentatosi sul palco del talent. Inizialmente l’uomo si diletta nella lettura delle mani del giudice Teo Mammucari, sbagliando praticamente ogni previsione sul suo conto.

Pietro, desideroso nel mostrare il suo “talento”, viene esortato dai quattro giudici ad affrontare una ulteriore prova. Ed è proprio in questo momento che arriva la richiesta: “Produco un esercizio yoga per il quale ho bisogno di una ragazza vergine dal pubblico. Ci sarà bisogno anche di una certificazione”.

Da questo momento in poi Maria De Filippi si scaglia completamente contro Pietro: “Per me lei può uscire subito. Dopo la certificazione, può uscire. Quando uno dice che vuole una vergine con una certificazione deve uscire. Ma come le viene in mente una ca**ata del genere? Ma questo qui è fuori”.

Maria ritorna negli studi solamente dopo l’uscita del maestro di yoga, che nel frattempo è stato fischiato da tutto il pubblico presente in quel momento. Una volta rientrata, Queen Mary ancora arrabbiata dichiara: “Ha certificato che è un cog**ne?” ottenendo l’applauso di tutti presenti nello studio, compresi gli altri giudici e la giurata Sabrina Ferilli.