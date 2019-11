"Tu Si Que Vales": Teo Mammucari si lascia andare a una battuta sulla sua ex Thais Wigger

Teo Mammucari è forse uno dei volti più enigmatici della televisione italiana. In video è sicuramente sempre molto presente e si sa tanto della sua carriera, diversamente dalla sua vita privata, della quale si sa poco e niente. Attualmente è accanto a Maria De Filippi, Jerry Scotti e Rudy Zerbi, uno dei giudici di “Tu Si Que Vales“.

E proprio durante la messa in onda dell’ultima puntata dello show in onda il sabato sera, su canale 5 e condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, Mammucari si è lasciato andare ad un chiaro riferimento verso la sua ex Thais Wigger e la loro figlia Julia. Teo e Thais sono stati insieme per qualche anno e dalla loro unione è nata appunto Julia.

La bambina oggi ha undici anni e si sa poco anche di lei. I motivi della rottura tra i due ex sono ancora oggi un mistero, nemmeno Thais li ha mai svelati. I due si conobbero nel 2007 quando la Wegger era una delle veline di “Striscia la notizia“, in coppia con Melissa Satta, tra i due fu un colpo di fulmine, tanto che poco dopo Thais era in attesa di Julia e lasciò a Veridiana Mallmann il suo posto da velina.

La Wegger, che è di origini brasiliane, dopo la parentesi sul piccolo schermo si è allontanata dal mondo della televisione e oggi lavora sui social, principalmente su Instagram e ha un nuovo amore. I rapporti tra i due ex attualmente sono buoni, tanto che Teo si è lasciato sfuggire una battuta scherzosa durante l’ultima puntata di “Tu Si Que Vales”.

Nello specifico, durante l’esibizione di Edson e Leon, due acrobati di ottantacinque e cinquantacinque anni e di origini brasiliane, Teo ammirandoli ha chiosato: “Voi avete fatto un viaggio dal Brasile e avete avuto questo successo, io ho fatto un viaggio in Brasile e pago gli alimenti“. Insomma il riferimento è stato chiaro, ma indubbiamente l’intento era goliardico.