Tu Si Que Vales: Sabrina Ferilli e Maria De Filippi in lacrime

Uno dei programmi più seguiti del sabato sera, “Tu si que vales” appare ad oggi un programma sinonimo di garanzia; ad ogni messa in onda, il sabato sera, il programma riesce sempre a raggiungere un ottima percentuale di share. Emozioni contrastanti regnano nel programma, dal sano divertimento, alla goliardia, qualche gaffe, e non mancano momenti di tristezza e di dolcezza.

Un programma variegato che riesce ad accontentare tutta la fascia di pubblico, dai più piccoli ai più grandi; condotto insieme da Belen Rodriguez, insieme ai giudici come Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti, e come giudice del pubblico vi è la bellissima attrice Sabrina Ferilli.

Durante l’ultima puntata vi è stata la presenza di un gruppo di quattro fratelli, che sono riusciti a far emozionare sia la Ferilli, ma anche Maria. I ragazzi in questione si sono presentati col nome di “Esteriore Brothers“, cimentandosi nell’interpretazione della canzone dei Pooh “Uomini Soli“. A parte i dubbi dal punto di vista tecnico e canoro della canzone, i ragazzi hanno passato la sfida, principalmente per la loro storia.

Pare che infatti i 4 fratelli italiani, siano emigrati in Svizzera per motivi di lavoro, 3 di loro sono parrucchieri ed 1 è fotografo. La Ferilli a seguito della storia presentata dai ragazzi, ha commentato in merito: “Mi ha fatto tenerezza, la famiglia, l’immigrazione, tante cose… Sono stati anche molto bravi ma immagino che loro saranno felici di tornare in Italia. Chi parte non credo che lo faccia mai col cuore leggero“.

Anche la De Filippi ha colpito molto il trascorso dei fratelli, ed è rimasta conquistata dalla storia, fatta di speranza e ambizioni, e non ha potuto che concordare in pieno con il pensiero della Ferilli, dando ovviamente il suo parere positivo alla performance, consentendo ai ragazzi di passare il turno.