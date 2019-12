Tu Si Que Vales, Rudy Zerbi riceve minacce da un concorrente e Maria De Filippi se la ride: infuria la polemica

Può un concorrente minacciare di violenza un giudice? Sembra proprio di si, visto quello che è successo nel corso dell’ultima puntata del talent show di Canale 5 “Tu si que vales” – trasmessa il 7 dicembre 2019 – dove i telespettatori hanno assistito al ritorno di un concorrente, Vincenzo De Santis, che si esibito con nuovi brani.

Come in molti ricorderanno, tra il concorrente e Zerbi ci sono state in passato delle discussioni, che puntualmente si sono riverificate. Sempre molto pungente e rigido nelle sue valutazioni, il giurato ha commentato negativamente la performance del concorrente, che in questa occasione ha portato in scena un brano molto popolare, cioè quello di “Io Che Non Vivo Senza Te” di Pino Donaggio.

Rudy Zerbi minacciato da un concorrente

Un brano che ha fatto cantare tutti, tranne l’impassibile Zerbi. I commenti negativi di Rudy non sono però piaciuti al concorrente che con aria ferma e decisa lo ha minacciato, dopo aver fatto una lunga premessa in cui ha detto di cantare meglio di lui e di poter vantare il fatto di esibirsi in tanti locali in tutto il mondo.

I toni si sono surriscaldati in studio, tanto che Vincenzo sbotta e dice: “Non mi fare inca**are. Io ho cantato una canzone benissimo. Tu non sei musicista e non sai proprio niente” – quindi l’affondo – “Usciamo fuori che ti faccio vedere. Tu non comandi un ca**o. E non ti far trovare per la strada. Senti ora vengo lì e ti spacco la faccia. Ma vai a fare in cu**“

Parole che hanno lasciato basiti tutti gli altri giurati, mentre Maria se la rideva. Un gesto quello della giurata che non è piaciuto a buona parte del pubblico, perché se è vero che la cifra del programma è basata sulla comicità, lo scherzo e l’ironia, è anche vero che un messaggio di violenza verbale e di minacce di tale natura e portata – per motivi così futili – non è proprio ammissibile in televisione. Ma forse Maria sa che il successo di un programma passa ormai forse prima dal trash e poi dalla qualità?

A confermare tale ipotesi ci sono infatti i teatrini e le gag altamente discutibili tra Tina Cipollari e Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne, che grazie a queste performance spesso violente e al limite del bullismo, il dating show condotto dalla De Filippi può registrare share da capogiro, che spesso neanche i programmi di prima serata riescono a raggiungere.