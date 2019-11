"Tu Si Que Vales": pioggia di critiche su Maria De Filippi dopo l’ultima puntata

Maria De Filippi è ormai diventata la regina della televisione italiana. Amata, apprezzata e stimata dal pubblico, che la segue e la premia con ascolti record per i suoi programmi, la De Filippi si è conquistata il nomignolo di “Queen Mary“. Ogni volta che appare lei sullo schermo è sempre una garanzia.

Ha dato vita a programmi, che ormai conduce da anni, di enorme successo, programmi come: “Uomini e Donne“, “Amici“, “C’è Posta Per Te” e da qualche anno a questa parte è tra i giudici di “Tu Si Que Vales“. Come essa stessa ha più volte dichiarato, deve il suo successo a suo marito, Maurizio Costanzo, anch’esso colonna portante della televisione italiana. Il loro matrimonio va avanti da più di venti anni e hanno anche un figlio adottivo, Gabriele.

Durante la conduzione dei suoi programmi, la De Filippi mantiene sempre una certa professionalità, solo a “Tu Si Que Vales” riesce a sciogliersi e mostrare un lato simpatico e giocherellone di sè. E proprio durante la messa in onda dell’ultima puntata di “Tu Si Que Vales”, la conduttrice è stata al centro di numerose critiche da parte del pubblico.

Durante la performance, Lory, un giovane concorrente, ha messo in atto la “Asmr“, si tratta di una tecnica di rilassamento. Il ragazzo ha fornito a tutti i giudici, Maria De Filippi compresa, un ciucciotto, un peluche, una benda per coprire gli occhi e una coperta.

I giudici Gerry Scotti e Rudy Zerbi si sono prestati all’esperimento, a differenza della De Filippi che per tutto il tempo ha riso, parlato e lamentato il caldo che la coperta provocava. Il comportamento di “Queen Mary” non è però stato apprezzato da alcuni telespettatori, difatti su Twitter sono apparsi commenti poco carini, del tipo: “Ma poverino dai, lo stanno praticamente ridicolizzando, se sapessero l’asmr quante persone aiuta…” e ancora, su Instagram questa volta: “Maria è stata veramente irrispoettosa, in quel momento occorreva stare in silenzio“.

Insomma il comportamento della De Filippi ha provocato l’irritazione di parte del pubblico che subito ha espresso il proprio parere negativo. Che la De Filippi presa da un momento di divertimento non abbia pensato che così facendo potesse mancare di rispetto al concorrente in gara? Chissà che la stessa conduttrice non voglia chiarire la propria posizione.