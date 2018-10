Tú sí que vales, Maria De Filippi manda a quel paese una concorrente

Nell’ultima puntata di Tú sí que vales i telespettatori hanno potuto vedere l’esibizione di Ninfa e Frank. L’intento della coppia era quello di portare la pace negli studi di Mediaset con un brano sull’apocalisse. Tuttavia, i due hanno portato solamente l’agitazione in studio e una gran sfuriata da parte di Maria De Filippi.

La coppia formata da Ninfa e Frank si è esibita con una canzone occulta e misteriosa, e anche l’aspetto della donna ha fatto ricordare un qualcosa di “paranormale“. Il pubblico sin dai primi istanti non ha apprezzato l’esibizione della coppia. Proprio per questo motivo i due hanno ricevuto un voto basso dalla giuria popolare.

Vedendo che la loro esibizione non ha convinto il pubblico, hanno rivelato: “Non ci sarei mai venuta qui. Il talent non fa per me. Voi siete pagati per stare lì. Siete lo stesso pubblico ogni anno. Che venga l’Apocalisse per tutti voi. La vita continua con le sue tante sfumature. Io qui non ci vengo più. Ho tanti amici noti a cui è piaciuto questo pezzo. Me la prendo con me stessa che sono venuta qui”.

Ma il suo sfogo non si ferma solamente con queste parole dure e pesanti verso il pubblico presente all’interno degli studi. Infatti, mentre stava subendo i fischi da parte delle persone, Ninfa ha fatto dei gestacci nei loro confronti. Un atteggiamento che non è stato per nulla apprezzato dalla giudice Maria De Filippi.

La conduttrice di “Amici” ha infatti immediatamente alzato la voce nei suoi confronti: “Siamo noi ad averti bocciato. Noi giudici. Quei gesti non li devi fare al pubblico, ma fallia noi. Manda affanculo me o noi, non il pubblico che non c’entra niente”. Teo Mammucari e Gerry Scotti hanno cercato di sdrammatizzare il tutto, ma Maria De Filippi con grande rabbia in corpo ha cacciato dagli studi la coppia.