Tu Si Que Vales, Maria De Filippi lancia una frecciatina a Belen Rodriguez: "Qualsiasi cosa fai è un casino"

Una puntata davvero emozionante e ricca di colpi di scena quella di sabato 20 ottobre del talent show di Canale 5 “Tu Si Que Vales“, che stavolta ha visto un fuori programma inaspettato tra Maria De Filippi e la conduttrice Belen Rodriguez, che ha ricevuto una frecciatina al vetriolo da parte della celebre giudice.

Come ogni sabato sera, Belen Rodriguez oltre a presentare il programma ricompre un ruolo di supporto per alcuni concorrenti nel corso delle loro esibizioni. E’ alla richiesta del concorrente romano – che ha chiesto alla bella showgirl di provare il suo finto surf – ovviamente Belen non si è potuta esimere dal farlo.

Incidente hot per Belen Rodriguez: le parole di Maria De Filippi

Ma l’aiutino le è costato caro, perché a tradire la Rodriguez è stato l’abito indossato, poco adatto per l’occasione, perché particolarmente corto. Il siparietto hot che ne è derivato se ha fatto divertire in molti, ha suscitato anche l’immediata reazione di Maria De Filippi, che di certo non le manda a dire e che ha subito colto l’occasione per giocare sull’accaduto.

Maria De Filippi ha quindi lanciato una frecciatina al vetriolo a Belen, che sembra proprio non combinarne una giusta: “Qualsiasi cosa fai è un casino. Prima si vede il vestito, poi il seno. Un casino!“. Parole che sebbene siano state pronunciate con il sorriso sulle labbra, sembrano proprio un velato messaggio per la showgirl.

Il pubblico sembra apprezzare l’esternazione della moglie di Maurizio Costanzo, cosa che è avvenuta anche sul web, dove l’argentina continua a mietere critiche, non solo per le disattenzioni sul palco – che sembrano ormai studiate ad arte – ma per i suoi eccessi e le sue notti brave che l’hanno portata a sporgersi – fino a qualche settimana fa – dal tettuccio di un Suv in corsa, cosa per cui è stata fermata dalla polizia stradale.