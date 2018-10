Tu Si Que Vales, imbarazzante colpo di scena durante il ballo di Belen Rodriguez

L’ultima puntata di “Tu Si Que Vales“, il talent di Canale 5 andato in onda sabato 13 ottobre, è stata ricca di di divertenti siparietti, che in taluni casi sono diventati molto hot, come quello offerto dalla stessa conduttrice Belen Rodriguez che , come avviene da qualche anno a questa parte, oltre alla conduzione si cimenta volentieri da valletta per le esibizioni di alcuni concorrenti.

La Rodriguez è, suo malgrado – o forse no -, al centro delle malelingue del gossip, infatti soltanto qualche settimana fa la celebre showgirl argentina è stata fermata da una pattuglia di polizia stradale perché si sporgeva con metà del busto fuori dal tettuccio di un Suv in corsa, guidato dal fratello Jeremias.

Il siparietto hot di Belen Rodriguez

Nel corso dell’ultima puntata del talent show di Canale 5 “Tu Si Que Vales” Belen Rodriguez si è resa protagonista di un siparietto molto imbarazzante, che se da un lato ha suscitato l’ilarità del pubblico dall’altro ha fatto storcere il naso a molti. Ballando con Gabriele Goffredo in stile “Dirty Dancing”, la conduttrice ha fatto delle mosse un po’ troppo rapide, tanto da farle spostare il vestito.

Una presa sbagliata quindi o un vestito inadatto per la performance? Sono tanti i telespettatoi che in queste ore si domandano se il siparietto hot regalato da Belen Rodriguez sia stato solo il frutto di una presa maldestra oppure di una cosa studiata a tavolino per far parlare ancora di più dell’argentina e del programma.

Il corpo della bella presentatrice, infatti, è stato quindi mostrato in prima serata su Canale 5, per la gioia di molti telespettatori. La showgirl dopo essersi resa conto dell’incidente, ha subito fermato il ragazzo, cercando un modo per ritornare sul palco dello studio, per coprire le parti del corpo che erano rimaste scoperte.

Incidenti che certo fanno parte del repertorio della Rodriguez, come quello del profondo spacco dell’abito indossato durante il Festival di Sanremo che mise in mostra la sua famosa “farfallina”, un tatuaggio posto nelle parti più intime della Rodriguez. Come allora anche il siparietto avvenuto nella scorsa puntata di “Tu Si Que Vales” è stato condiviso in maniera massiccia sui social, divenendo in breve tempo virale.