"Tu si que vales", Giulia Stabile prende il posto di Belen Rodriguez

Il 12 e 13 luglio sono iniziate le riprese di “Tu si que vales“. Il contenitore, che quest’anno andrà in onda il sabato sera su Canale 5 con ogni probabilità tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ha visto tutti i suoi protagonisti confermati. O almeno tutti. Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti ricopriranno ancora il ruolo di giudici.

Alla conduzione troviamo ancora Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Grande assente Belen Rordiguez. La modella argentina è diventata mamma per la seconda volta, della piccola Luna Marì. La bimba è nata solo qualche giorno fa, dall’amore tra la showgirl e l’hair stylist Antonino Spinalbese. Belen è già mamma di Santiago, avuto dal suo ex marito Stefano De Martino.

Dunque per cause di forza maggiore, Belen non era presente alle registrazioni e chi ha preso il suo posto? Giulia Stabile. La ballerina, vincitrice dell’ultima edizione di “Amici”, come riporta “Blasting News”, è stata avvistata dietro le quinte degli studi Mediaset del varietà del sabato sera. In molti danno per certa la sua presenza al posto della Rodriguez.

Certo, si tratterebbe di una sostituzione temporanea dato che nelle prossime registrazioni Belen dovrebbe tornare saldamente al suo posto. Difatti, a fine luglio ci saranno le registrazioni di altre puntate e con ogni probabilità, queste sanciranno il ritorno della showgirl in pianta stabile accanto a Sakara e Castrogiovanni. La Rodriguez infatti nonostante la maternità, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua carriera.

Tornando alla Stabile, dopo l’esperienza ad “Amici” la ballerina non è solo entrata nel cuore dei telespettatori ma anche in quello degli addetti ai lavori. Maria De Filippi in primis. Non è da escludere che l’avvistamento di Giulia possa essere ricondotto solo a un semplice saluto dietro le quinte, ma la probabilità che abbia sostituito Belen in queste prime puntate resta comunque alta.